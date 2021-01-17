تحرير 510 مخالفات لعدم ارتداء الكمامة في القليوبية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بالتعاون مع مديرية الأمن والإدارة العامة للمرور حملاتها لمتابعة التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.









وشنت الإدارة العامة لمرور القليوبية بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء حملات مكبرة على المواقف المختلفة وتم تحرير 510 محضرا للمخالفين وتوقيع غرامة 50 جنيه وتم إحالة بعض المخالفين للنيابة لرفضهم تسديد الغرامة فوريا.





وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.





ودعا محافظ القليوبية المواطنين لتنفيذ التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بالحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مؤكدًا أنه فى حالة الامتناع عن سداد قيمة الغرامة سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.





وأشار إلى ضرورة عدم السماح بدخول المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات أثناء التواجد بالتجمعات، حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق ، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.





وشدد على رؤساء المراكز والمدن ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، بارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم.





وأضاف محافظ القليوبية انه "لا تهاون مع أى مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على حياة المواطنين والصحة العامة للجميع". ووجه المحافظ إدارة مرور القليوبية بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة بمختلف مناطق المحافظة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.