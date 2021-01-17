ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

للرد على شكوى المواطنين.. مياه البحيرة تنشئ مركز خدمة عملاء جديد

الأحد 17/يناير/2021 - 07:05 م
محمد سعيد نشأت رئيس
محمد سعيد نشأت رئيس مياه البحيرة
Advertisements
مصطفى كرم
أعلن المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيره عن بدء إنشاء مركز خدمة عملاء لفرعي ريف ومدينة دمنهور للرد على شكوى واستفسار المواطنين.

وتفقد المهندس محمد سعيد نشأت صباح اليوم اعمال الإنشاء و التطوير بمركز خدمة العملاء وذلك في إطار حرص الشركة على رفع كفاءة و تطوير مركز خدمة العملاء بالشركه و ذلك لتقديم خدمة متميزة للعملاء للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي للشركه.

وأكد حرص الشركة على استحداث وسائل إتصال تكنولوجية حديثة لاستقبال و التعامل مع شكاوي و استفسارات عملائها و تخصيص فرق عمل متخصصة للعمل على سرعة الاستجابة لشكاوي العملاء على مدار الساعه و طوال أيام الأسبوع. 

وناشد المواطنين المتعاملين بمراكز خدمة العملاء الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازيه والوقائية حرصا على صحتهم و سلامتهم و كذلك التزام جميع العاملين باتباع كافة الإجراءات الوقائية داخل مراكز خدمه العملاء. 

وأشاد المهندس محمد سعيد نشأت، بجميع ابناؤه من المهندسات و المهندسين القائمين على إنشاء وتطوير المركز حيث طالبهم بسرعة إنهاء اعمال التطوير، ورافقه في الجولة ممثلي قطاع المشروعات و القطاع التجارى بالشركة.
للرد على شكوى المواطنين.. مياه البحيرة تنشئ مركز خدمة عملاء جديد
للرد على شكوى المواطنين.. مياه البحيرة تنشئ مركز خدمة عملاء جديد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مياه القاهرة تطلق أسطولا من سيارات مراكز خدمة العملاء المتطورة

للتسهيل على كبار السن.. مياه الشرب بالقاهرة: 6 سيارات مراكز خدمة عملاء متنقلة

بشهادة اتحاد المصارف العربية.. البنك الأهلي المصري الأفضل في التحول الرقمي لعام 2020

مياه سوهاج تبدأ تحديث خطة الأعمال الخمسية حتى عام 2026

مياه القاهرة تُفعل تشغيل مراكز خدمة العملاء فى الفترة المسائية

رئيس مياه البحيرة يتفقد مدرسة الشركة ويطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية

ترشيحاتنا

تفحمت سيارته.. تفاصيل مصرع منتج فني شهير على محور 26 يوليو

يهدي الزمالك فرصة الصدارة.. المارد الأحمر يسقط في فخ التعادل أمام البنك الأهلي

بلا دليل وراءه.. ترامب مزق الوثائق الرسمية بعد الاطلاع عليها

السفير الكوري لـ هيكل: مصر بلد عظيم ويجلب الحظ لكل سفراء كوريا الجنوبية

خاص.. الزمالك يبدأ مفاوضات لضم إيزي إيميكا نجم المصري

حلم الغندور الكبير.. 3 مؤشرات تفتح باب انتقال رمضان صبحي للزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات شيري أريزو 5 الجديدة في مصر.. صور

فوائد ردة الشوفان .. كل ماتريد معرفته عنها .. وطريقة الاستخدام والتحضير

وداعا للكرش.. 5 تمارين تقضي على دهون البطن بسرعة