للرد على شكوى المواطنين.. مياه البحيرة تنشئ مركز خدمة عملاء جديد

أعلن المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيره عن بدء إنشاء مركز خدمة عملاء لفرعي ريف ومدينة دمنهور للرد على شكوى واستفسار المواطنين.





وتفقد المهندس محمد سعيد نشأت صباح اليوم اعمال الإنشاء و التطوير بمركز خدمة العملاء وذلك في إطار حرص الشركة على رفع كفاءة و تطوير مركز خدمة العملاء بالشركه و ذلك لتقديم خدمة متميزة للعملاء للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي للشركه.





وأكد حرص الشركة على استحداث وسائل إتصال تكنولوجية حديثة لاستقبال و التعامل مع شكاوي و استفسارات عملائها و تخصيص فرق عمل متخصصة للعمل على سرعة الاستجابة لشكاوي العملاء على مدار الساعه و طوال أيام الأسبوع.





وناشد المواطنين المتعاملين بمراكز خدمة العملاء الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازيه والوقائية حرصا على صحتهم و سلامتهم و كذلك التزام جميع العاملين باتباع كافة الإجراءات الوقائية داخل مراكز خدمه العملاء.



