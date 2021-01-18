الأب الجاحد.. قتل ابنه بطريقة بشعة واستخدم هذا السلاح في الجريمة

تمكنت مباحث مركز شرطة المنصورة بالدقهلية من كشف لغز العثور على طفل مذبوح بعد يوم من اختفائه، حيث تبين أن والده هو من قام بذبحه بإستخدام قطر طبى وبضبطه ادعى أن اينه يعانى من كهرباء زائدة على المخ وأنه ذبحه ليرحمه من معاناته.





حيث ورد إخطارا لمديرية أمن الدقهلية من مركز شرطة المنصورة يفيد بعثور اهالى قرية ديبو عوام التابعه للمركز على جثة طفل مذبوح ملقى على كوبرى القرية.





وبانتقال ضباط المباحث برئاسة المقدم أحمد توفيق رئيس المباحث إلى مكان البلاغ تبين أن الجثة لطفل يدعى أدهم محمود عبدالعظيم ١٤ عاما من قرية طناح التابعه للمركز وانه متغيب منذ يوم واسرته يبحثون عنه.





فيما تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه وبالعرض على النيابة امرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعه وسرعة كشف ملابساتها وضبط الجانى.





وبتشكيل فريق بحث تبين من تفريغ كاميرات المراقبه با لمنطقه محل سكن الطفل تبين ان اخر من تواجد معه الطفل هو والده الذى يعمل فى تسويق العقارات وبضبطه ومواجهته اعترف بإرتكاب الجريمة وقيامه بذبح ابنه بإستخدام قطر طبى، مضيفا أن نجله مريض حيث يعانى من كهرباء زائدة على المخ فأراد أن يريحه من مرضه فتوجه الى احد الصيدليات وقام بشراء قطر طبى واصطحب نجله وقام بذبحه إلى لأن فارق الحياة.



