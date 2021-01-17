السجيني يكشف تفاصيل جلسة استدعاء رئيس الحكومة غدا

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة التنمية المحلية، إن ما قامت به اللجنة العامة اليوم من استدعاء لرئيس الوزراء غدًا هو فى إطار اتساق منطقى لممارسة البرلمان صلاحياته، فهناك رئيس برلمان جديد ووكلان جدد وما يزيد على ٤٠٠ نائب جدد.





وأضاف "السجينى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "on"، أنه من الطبيعى أن الكيان الجديد الذى يمثل المجلس التشريعي والرقابي المصري الذى يعد من أقدم برلمانات العالم أن يقوم بجلسة استدعاء لرئيس الحكومة لمعرفة ما تم إنجازه من فترة ٢٠١٨ وحتى الآن.





وأوضح رئيس لجنة التنمية المحلية، أن الهدف الوحيد من هذه الجلسة هو تقييم أداء الحكومة ومن ثم النظر فى استمرارها أو لا أو تغيير وزراء ما، مؤكدًا أن عرض المقارنة السياسية المبنية على تخصص واحد هو أمر طبيعى وصحي.





وتابع السجيني حديثه "لمست جدية شديدة لدى رئيس البرلمان الجديد المستشار حنفي الجبالي فى مسألة أن البرلمان يقوم بدوره التشريعي والرقابي بشكل موضوعي والانتقال من شكلية الأداء إلى موضعية الأداء بناءً على أرقام حقيقية".





وأوصى السجينى، زملاءه قائلًا "لا بدمن يتحدث غدًا فى جلسة استدعاء رئيس الحكومة أن يكون الحديث بالأرقام وبناءً على مؤشرات تقييم حقيقية لكل قطاع".