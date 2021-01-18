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أخبار العالم

مقتل 3 جنود سوريين في هجوم على حاجز عسكري

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:27 ص
الجيش السوري
الجيش السوري
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قسم الخارجي
لقي 3 جنود سوريين مصرعهم، اليوم الإثنين، في هجوم على حاجز عسكري بريف القنيطرة السوري. 

ومن ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء السوري، حسين عرنوس، أن 7 سبع ناقلات نفط كانت متجهة إلى سوريا تم اعتراضها، وأن 2 منها تم استهدافهما في البحر الأحمر. 

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن عرنوس قوله خلال كلمة له بمجلس الشعب السوري: "استهداف الناقلتين في البحر الأحمر أدى إلى تأخر وصولهما لأكثر من شهر ونجم عنه توقف مصفاة بانياس عن الإنتاج وحدوث نقص في كميات المشتقات النفطية المطلوبة لسد حاجات البلاد من مادتي البنزين والمازوت".

ولم يحدد عرنوس الجهة التي استهدفت الناقلات.

يذكر أن عددا من الصفحات ووسائل الإعلام تداولت في أكتوبر الماضي خبرا نشره موقع إعلامي سوري متخصص بالاقتصاد، قال فيه إن القوات الأمريكية استهدفت ناقلة نفط في البحر المتوسط كانت متجهة إلى سوريا، ونسب الخبر إلى "مصدر في وزارة النفط السورية".
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