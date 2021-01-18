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مرأة

ملعقتان كبيرتان من قشور القمح يوميا تعالج أصحاب هذه الأمراض

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:03 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ فائدة نخالة القمح (الردة).

وقال إنها مفيدة لأصحاب هذه الأمراض:
* لاصحاب التهاب القولون
* لمرضى السمنة والشهية الزائدة.
* لاصحاب البطن الكبيرة
* للمصابين بمرض السكر

فقط ملعقتين كبيرتين من قشور القمح يوميا..
- تخلصك من الفضلات المتراكمة في القولون منذ سنين
- تعمل على خفض كوليسترول الدم والدهون الثلاثيه .
- تعمل على امتصاص الماء الزائد في الامعاء
- تخلص الجسم من الغازات ..
- تعمل على تنظيم عملية الهضم
- تعمل على تنظيم السكر.
- تشعر بالنشاط طول اليوم.
- تشعر بالشبع وتقليل كمية الاكل
- تساعد في انقاص الوزن.

طريقة الاستعمال ..
قم بمزج قشور القمح الرده مع الزبادي.. يفضّل تناولها قبل الافطار والغذاء بنصف ساعة.
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