ملعقتان كبيرتان من قشور القمح يوميا تعالج أصحاب هذه الأمراض

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ فائدة نخالة القمح (الردة).
وقال إنها مفيدة لأصحاب هذه الأمراض:
* لاصحاب التهاب القولون
* لمرضى السمنة والشهية الزائدة.
* لاصحاب البطن الكبيرة
* للمصابين بمرض السكر
فقط ملعقتين كبيرتين من قشور القمح يوميا..
- تخلصك من الفضلات المتراكمة في القولون منذ سنين
- تعمل على خفض كوليسترول الدم والدهون الثلاثيه .
- تعمل على امتصاص الماء الزائد في الامعاء
- تخلص الجسم من الغازات ..
- تعمل على تنظيم عملية الهضم
- تعمل على تنظيم السكر.
- تشعر بالنشاط طول اليوم.
- تشعر بالشبع وتقليل كمية الاكل
- تساعد في انقاص الوزن.
طريقة الاستعمال ..
قم بمزج قشور القمح الرده مع الزبادي.. يفضّل تناولها قبل الافطار والغذاء بنصف ساعة.