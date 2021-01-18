ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لأول مرة في تاريخه.. شاهد لحظة طرد ميسي أمام أتلتيك بيلباو

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:19 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
شهدت مباراة برشلونة وأتليتك بيلباو طرد البرغوث الارجنيني ليونيل ميسي لأول مرة خلال 753 مباراة مع برشلونة.

وتوج فريق أتلتيك بلباو ببطولة كأس السبر الإسباني بعد اقتناص فوز في مباراة من العيار الثقيل أمام برشلونة، في ليلة حسم اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تقدم أنطوان جريزمان بالهدف الأول لفريقه برشلونة أمام أتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وجاء هدف جريزمان في الدقيقة 40 بعد عرضية من جوردي ألبا، لداخل منطقة الجزاء، وحاول ميسي تسديد الكرة ولكن كرة الأرجنتيني ردها الدفاع، عادت إلى جريزمان وسددها الفرنسي في مرمى الحارس أوناي سيمون.

ثم تعادل أوسكار دي ماركوس لاعب اتليتك بلباو في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرد سريعًا على هدف جريزمان.

وسجل أسيير فيلاليبري هدف قاتل في الدقيقة 90 من عمر المباراة ليتعادل لفريقه ويمنع فوز برشلونة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأساسي من المباراة. 

تمكن إينياكي ويليامز لاعب أتلتيك بلباو من تسجيل هدف فيقه الثالث وتحقيق ريمونتادا قوية في شوط المباراة الإضافي في الدقيقى 94 من عمر المباراة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ميسي يقود تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بيلباو في الليجا

برشلونة يتقدم علي بيلباو 2-1 في الليجا

الدوري الإسباني .. برشلونة يهزم أتلتيك بيلباو 3-2 في الليجا

تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني

نهائي كأس السوبر الإسباني.. جريزمان يتقدم لبرشلونة وبلباو يتعادل سريعا في شوط أول مثير

جريزمان يسجل الهدف الثاني لبرشلونة في مرمى أتلتيك بلباو

ترشيحاتنا

دا عقد صلح.. خالد الجندي يفتح النيران على أول سيدة تخضع لزواج التجربة

هواتف سامسونج المقبلة بدون شواحن.. تفاصيل

2 مليون و260 ألف عامل.. وزارة التخطيط تزف بشرى لـ العمالة غير المنتظمة.. فيديو

75 دقيقة.. محمد صلاح يهدر الهدف الأول لـ ليفربول.. والمباراة في طريقها للتعادل

اخبار التوك شو.. فيفي عبدة تكشف حقيقة اعتزالها.. لميس الحديدي تكشف حقيقة التعديل الوزاري المرتقب..سموحة يكشف خطورة إصابة الهانى سليمان

عضة خفاش.. علماء صينيون يعترفون بحقيقة سبب ظهور كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى سلايف.. هنا الزاهد وزوجة كريم فهمى يثيران الجدل بفساتين قصيرة

صور جديدة من الفرح.. شاهد| نادر حمدى برفقة زوجته

لسه فى العمر بقية.. تطورات الحالة الصحية لـ منى إش إش