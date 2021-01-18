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توك شو

استشاري أعصاب: الصداع ليس مرضا وأغلب أسبابه من مشكلات خارج المخ

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:58 ص
الصداع
الصداع
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البهي عمرو
قال الدكتور أحمد كامل استشاري المخ و الأعصاب بطب قصر العيني، إن الصداع يعتبر عرضا وليس مرضا، موضحًا أن نسبة كبيرة من الصداع تكون بسبب مشكلات خارج المخ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" تقديم الإعلامية أسماء يوسف، و آية جمال الدين، أن الصداع من الممكن أن يكون بسبب الضغط، أو بسبب مشكلات فى الرقبة، أو مشكلات فى العين.

ولفت إلى أن الصداع من أعراض كورونا، ويأتى بسبب أن الجسم داخله فيروس وهناك معركة بين الجسم و الفيروس، مؤكدًا أن التكسير الذى يحدث فى الجسم وارتفاع فى درجات الحرارة يسبب صداعا.

وأوضح أن الأشخاص الذين تتناولون أدوية سيولة بدون استشارة طبيب من الممكن ان تتسبب تلك الادوية فى صداع و من الممكن أن تحدث كارثة وهى نزيف فى المخ.

وأشار إلى أن الصداع يأتى ايضًا بعد زيادة فى التجلط داخل الدم، ولذلك ننصح بالذهاب للدكتور حال الشعور بـ شدة الصداع.

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