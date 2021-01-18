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رياضة

بعد تعادل الأهلي أمام البنك.. شوبير يهاجم موسيماني

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:50 ص
موسيمانى مدرب الأهلي
موسيمانى مدرب الأهلي
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عمرو الحلوانى

وجه الإعلامى أحمد شوبير انتقادا إلى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بعد تعادل الأحمر أمام البنك الأهلى امس وفقد نقطتين مهمتين فى صراع المنافسة على لقب الدوري الممتاز .


وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : "موسيمانى وقع فى العديد من الأخطاء خلال مباراة أمس ، منها البدء بوليد سليمان كرأس حربة وهو ليس بمركزه ، متعجب جدا بعدم البدء بأى من الاثنين محمد شريف أو والتر بواليا فى مركز رأس الحربة ".



وأضاف : " موسيمانى أتأخر أوى فى التغييرات ليه بيستنى لآخر عشر دقائق  والتغييرات الكثيرة فى التشكيل لازم تؤثر على النتائج وبالتالى تثير غضب جماهير الأهلي، شريف كان ماشى كويس ليه يقعد رغم تألقه الملفت " .



وعلى الجانب الآخر:"ينتظم جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم، الإثنين، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا".


وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن «أجايي» مستمر في تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم وغدا، بشكل منفرد، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق عقب مباراة البنك الأهلي غدا.


يذكر أن أجايي غاب عن التدريبات الجماعية للفريق والمباريات خلال الفترة الماضية؛ بسبب إصابته في الوتر الوحشي.

 



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