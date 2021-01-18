الأرصاد تحذر: طقس غير مستقر "الثلاثاء والأربعاء"

قال محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أجواء الطقس الباردة مستمرة على مدار اليوم وبالتحديد في الساعات المتأخرة من فترات الليل، في ظل نشاط الرياح.





وأضاف شاهين، خلال لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، أن درجة الحرارة بالقاهرة اليوم 18 درجة مئوية بانخفاض درجتين عن أمس، إلا أن الشعور بشدة البرودة يكون في الساعات الأولى من الصباح والمتأخرة ليلًا، حيث تصل لـ9 درجات.





وأشار إلى أن هناك فرصا لسقوط أمطار وتستمر خلال الأيام المقبلة، بينما فرص تكوين الشبورة ستكون صعبة مع نشاط الرياح وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن سقوط الأمطار ونشاط الرياح سينتهيان يوم الأربعاء المقبل، على أن تعود الشبورة بداية من صباح يوم الخميس المقبل.





وتابع أن حالة الطقس غير مستقرة يومى الثلاثاء والأربعاء وسيزيد نشاط الرياح عن اليوم وستمتد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وستمتد من خفيفة إلى شديدة، مؤكدًا فرص سقوط الأمطار يوم الثلاثاء وستكون على السواحل الشمالية والمدن الساحلية.





وأوضح أن هناك فرصا لسقوط أمطار مساء الثلاثاء أو الأربعاء، إلا أنها ستكون خفيفة وغير مؤثرة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، منوهًا أن المنخفضات الجوية التى تعبر من البحر المتوسط من الغرب إلى الشرق هى التى تؤثر على حالة الطقس فى مصر فى تلك الفترة.



