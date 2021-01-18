بإجمالي 928 مليون جنيه.. محافظة الغربية تتلقى 147 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت ١٤٧ ألفا و ٦٥٠ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٩٢٨ مليون جنيه حتى اليوم الاثنين الموافق ١٨ / ١ / ٢٠٢١ م .









وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات وتم قبول ١٧٣٣ طلبا ، ورفض ٢٨٤ طلبا، وجاري فحص ١٤٥٦٣٣ طلبا، مشيرًا إلى أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.





وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال ٩ مراكز تكنولوجية بالمراكز والأحياء وجميع الوحدات المحلية و ٢٤ مدرسة على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣١ / ٣ /٢٠٢١، مؤكدًا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.



