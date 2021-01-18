ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بإجمالي 928 مليون جنيه.. محافظة الغربية تتلقى 147 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:23 م
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت ١٤٧ ألفا و ٦٥٠ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٩٢٨ مليون جنيه حتى اليوم الاثنين الموافق  ١٨ / ١ / ٢٠٢١ م .


وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات وتم قبول ١٧٣٣ طلبا ، ورفض ٢٨٤ طلبا، وجاري فحص ١٤٥٦٣٣ طلبا، مشيرًا إلى أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال  ٩ مراكز تكنولوجية بالمراكز والأحياء وجميع الوحدات المحلية و ٢٤ مدرسة على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣١ / ٣ /٢٠٢١، مؤكدًا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

وأشار رحمي إلى أن مد فترة التصالح حتى مارس، جاء حرصًا من الدولة المصرية على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين الراغبين في التصالح، وهذا المد سيكون الأخير.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعليم الغربية: تطهير مقرات مبيت مشرفي جولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية.. صور

رئيس مدينة طنطا يوجه بفض كافة أفراح الكورنيش للوقاية من كورونا.. صور

محافظ الغربية: غلق 185 منشأة مخالفة لقرارات الغلق منذ بداية ديسمبر

محافظ الغربية يترأس غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة انتخابات الإعادة بمجلس النواب

انتشار الفرق الطبية لمبادرة 100 مليون صحة بلجان الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالغربية

محافظ الغربية: تلقينا 140 ألفاً و342 طلب تصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية

منعا لتشتيت الطلاب| التعليم تحذر المدارس: ماتعملوش امتحانات إلكترونية أو منصات من ورانا

التوزيع العادل.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

أبرز تصريحات الحكومة أمام البرلمان.. زيادة الأجور و تراجع البطالة واتفاق لإنشاء أول شبكة قطارات فائقة السرعة

عيار 24 يسجل 915 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 18-1-2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات اوبل كروس لاند 2021 بعد الزيادات الجديدة .. صور

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية