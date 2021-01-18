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رياضة

عاجل .. الفيفا يعلن تعديل موعد انطلاق كأس العالم للأندية

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:16 م
كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
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عمرو الحلواني

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " تعديل موعد انطلاق كأس العالم للأندية المقرر إقامته فى قطر خلال شهر نوفمبر المقبل .


وقرر الفيفا تعديل موعد انطلاق المسابقة ليكون 4 فبراير بدلا من الأول من شهر فبراير المقبل .

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ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية المقبل بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا الماضى على حساب الزمالك بعد الفوز عليه فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.


الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية

ويأتي النادي الأهلي على رأس الفرق المشاركة في بطولة مونديال الأندية، باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا، كما ستشهد البطولة أيضا مشاركة أندية، بايرن ميونخ الألماني، بطل أوروبا، وتيجريس أونال المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية والكونكاكاف، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بطل آسيا، والدحيل القطري، ممثل البلد المستضيف للبطولة.


ومن المقرر أن يكتمل عقد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية لنسخة عام 2021، في أواخر يناير المقبل، بعد تحديد ممثل أمريكا الجنوبية، والذي ينحصر بين بالميراس وسانتوس البرازيلين، على أن يتم إجراء قرعة المونديال يوم 19 يناير، في مدينة زيورخ السويسرية. 


انسحاب أوكلاند بسبب كورونا


ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية بنسخة عام 2021 ستة أندية، بعدما أعلن فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، بطل قارة أوقيانوسيا، انسحابه من البطولة التي ستقام في دولة قطر، حيث أبلغ «فيفا»، بقراره في ظل الأزمة التي تواجه الفريق بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».


وكان فيفا أعلن في بيان رسمي له: «تم إبلاغ فيفا من قبل نادي أوكلاند سيتي لكرة القدم، أنه في ضوء جائحة كورونا، وبعد الإجراءات الحجر الصحي التي تتطلبها السلطات النيوزيلندية، لن يتمكن النادي من المشاركة في مونديال الأندية».


منافس الأهلي في كأس العالم للأندية:

بعد انسحاب أوكلاند سيتي، سيواجه الأهلي أحد فرق (الدحيل القطري -  أولسان  هيونداي " بطل آسيا" - تيجريس أونال المكسيكي " بطل الكونكاف")، في افتتاح مشواره في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تجري قرعة بطولة كأس العالم للأندية يوم 19 يناير الجاري، بمدينة زيورخ السويسرية.
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