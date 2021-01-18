ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة جريئة.. شاهد | ندى موسى بالمايو في البحر

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:35 م
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
نشرت الفنانة ندى موسى صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر ندي موسي بالمايو الأسود من داخل البحر وحازت الصورة على إعجاب الكتير وجاءت التعليقات من قبل متابعيها كالآتي:

جامدة  – أنيقة – جميلة جدا 

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى موسى، مسلسل "شبر مية" الذي شارك في بطولته نجلاء بدر، أحمد السعدني، نهى عابدين، مراد مكرم، محمد علي رزق، إيناس كامل، حنان سليمان، سامي مغاوري، ومحمد جمعة، ومن تأليف شريف بدر الدين، وإخراج طارق رفعت.
 
وشاركت ندي موسي في مسلسل "هجمة مرتدة" في رمضان 2020 بطولة أحمد عز، صلاح عبدالله، هند صبري، محمود البزاوي، هشام سليم، خالد أنور، نضال الشافعي، محمد جمعة، مايان السيد، أحمد فؤاد سليم، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، ويتناول المسلسل إحدى قصص المخابرات المصرية.
 
وكانت قد تصدرت الفنانة الشابة ندى موسى تريند محرك البحث بعدما ردت بلطف على متابع عبر صفحتها بموقع انستجرام، برغم الهجوم الشرس الذي تلقته منه.

البداية عندنا نشرت ندى صورة لها من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة: لتتلقى تعليقا من أحد المتابعين يقول: ان شاء الله ربنا يبتليكى بمرض خبيث...، إلا أن ندى ردت: شكرا أتمنالك كل خير و سعادة.

كانت ندي موسي قد أثارت جدلًا كبيرًا حول حقيقة ديانتها مؤخرا، بعدما شاركت جمهورها مقطع فيديو، عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على "فيسبوك"، تحدثت من خلاله عن الحيوانات الأليفة وعدم نقلها عدوى فيروس كورونا.

وظهر في خلفية الفيديو مصحف بجانبه قلادة صليب، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل في التعليقات باحثين عن تفسير لوجود الاثنين معًا في الوقت ذاته.
 
بينما رفضت ندى موسى الكشف عن حقيقة الأمر، واكتفت بالتعليق على الفيديو بشكل ساخر قائلة: "سبتو كل حاجة و بتتكلمو في الصليب و المصحف.. هندوسية ارتاحتو".
Advertisements
Advertisements

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار صادم من الفيفا لـ جماهير الأهلي بشأن مونديال الأندية

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة»

بعد انفصالها عن عمرو دياب.. دينا الشربيني عن الزواج: كل واحد بيبان على حقيقته

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

الفيفا يعلن فتح بيع تذاكر كأس العالم للأندية ويمنع الحضور خارج قطر

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

النار تحت الرماد| غضب عارم في لجنة الحكام تجاه سيد عبدالحفيظ.. ودراسة ملاحقته في الجبلاية

زيادة الأجور العام الجاري.. مدبولي يزف بشرى جديدة للمواطنين

إحالة صاحب موقع أفندينا للزواج العرفي والشرعي للمحاكمة

منعا لتشتيت الطلاب| التعليم تحذر المدارس: ماتعملوش امتحانات إلكترونية أو منصات من ورانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة

أبرز مواصفات كيا kia k5 2021 وسعرها اليوم في السعودية.. صور

استقلالية طفلك.. 6 نصائح عليكي تنفيذها لبناء شخصية قوية