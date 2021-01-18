رئيس جامعة سوهاج يشهد مناقشة رسالة دكتوراه عن تنمية مهارات القراءة الناقدة لطلاب اللغة الإنجليزية

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ، مناقشة رسالة دكتوراه الفلسفة في التربية بقسم المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية، المقدمة من الباحثة الخارجية سحر حسن عبدالعزيز بعنوان "فاعلية برنامج إثرائي مقترح قائم على نظرية الذكاء الناجح في تنمية مهارات القراءة الناقدة والدافعية للقراءة لدى الطلاب الفائقين في اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية"، وذلك بقاعة الدكتور إبراهيم بسيوني بمقر الكلية بالجامعة الجديدة.





وقال الدكتور أحمد عزيز، إن الجلسة شارك فيها كل من الدكتور محمد فاروق الخيبري أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية وعميد كلية التربية جامعة الفيوم (عضواََ مناقشاََ)، والدكتور عيد عبدالواحد علي أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية وعميد كلية التربية جامعة المنيا (عضواََ مناقشاََ) ، وذلك عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس وذلك اتباعاََ للإجراءات الاحترازية لتجنب تفشي فيروس كوفيد 19 المستجد.





وأضاف الدكتور خالد عبداللطيف عمران عميد الكلية، أن لجنة الإشراف ضمت كلا من الدكتورة فايزة مصطفى محمد أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المتفرغ- كلية التربية بسوهاج، والدكتور عبدالله محمود إسماعيل أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية- كلية التربية بسوهاج.



