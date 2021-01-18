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تعليم

رئيس جامعة سوهاج يشهد مناقشة رسالة دكتوراه عن تنمية مهارات القراءة الناقدة لطلاب اللغة الإنجليزية

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:34 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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أنغام الجنايني
شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مناقشة رسالة دكتوراه الفلسفة في التربية بقسم المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية، المقدمة من الباحثة الخارجية سحر حسن عبدالعزيز بعنوان "فاعلية برنامج إثرائي مقترح قائم على نظرية الذكاء الناجح في تنمية مهارات القراءة الناقدة والدافعية للقراءة لدى الطلاب الفائقين في اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية"، وذلك بقاعة الدكتور إبراهيم بسيوني بمقر الكلية بالجامعة الجديدة. 

وقال الدكتور أحمد عزيز، إن الجلسة شارك فيها كل من الدكتور محمد فاروق الخيبري أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية وعميد كلية التربية جامعة الفيوم (عضواََ مناقشاََ)، والدكتور عيد عبدالواحد علي أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية وعميد كلية التربية جامعة المنيا (عضواََ مناقشاََ) ، وذلك عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس وذلك اتباعاََ للإجراءات الاحترازية لتجنب تفشي فيروس كوفيد 19 المستجد.

وأضاف الدكتور خالد عبداللطيف عمران عميد الكلية، أن لجنة الإشراف ضمت كلا من الدكتورة فايزة مصطفى محمد أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المتفرغ- كلية التربية بسوهاج، والدكتور عبدالله محمود إسماعيل أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية- كلية التربية بسوهاج.


قدم الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، التهنئة للواء محمد بدري محمدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، لتجديد الثقة في توليه رئاسة الشركة لفترة جديدة، بحضور الدكتور احمد الخطيب إدارة الجودة، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الإداري.

وأعرب اللواء محمد بدري محمدين عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، مؤكدًا على مواصلة تحقيق تطلعات المواطن السوهاجي في تقديم أفضل الخدمات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، مقدمًا الشكر للدكتور احمد عزيز والوفد المرافق له على هذه التهنئة الرقيقة.

جديد بالذكر أنه سيتم تنظيم معرض للملابس الجاهزة والأثاث المنزلي بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي كخدمة للعاملين بالجامعة بأسعار مخفضة وبالتقسيط.
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