وعكة صحية تبعد نسلهيان اتاغول عن مسلسل ابنة السفير بشكل نهائي

أعلنت الممثلة التركية نسليهان اتاغول انفصالها عن مسلسل ابنة السفير بشكل نهائي بسبب اصابتها بمرض متلازمة الأمعاء الذي يتوجب عليها الحصول على راحة.





وقالت نسليهان اتاغول عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام:"هنا الوقت لاقول مع السلامة لشخصية نارين المرأة التي شعرت بها كثيرا عند تجسيدها كنت ".





وأضافت :" رغم انني تصالحت مع جسدي .. لكن جسدي لم يساعدني..تحياتي لفريق عمل مسلسل ابنة السفير وشكرا لأصدقائي وجمهوري الكبير على كل هذا الحب التقي بكم قريبا في قصة جديدة".





وكشف صناع المسلسل أن عدد حلقات العمل ستصل إلى 53 حلقة وموعد الحلقة الأخيرة سيكون في شهر مايو المقبل، مشيرين إلى أن التصوير ما زال مستمرا في مدينة موجلا جنوب غرب تركيا.





- قصة مسلسل "ابنة السفير"