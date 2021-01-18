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فن

وعكة صحية تبعد نسلهيان اتاغول عن مسلسل ابنة السفير بشكل نهائي

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:28 م
صدى البلد
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شروق إبراهيم
أعلنت الممثلة التركية نسليهان اتاغول انفصالها عن مسلسل ابنة السفير بشكل نهائي بسبب اصابتها بمرض متلازمة الأمعاء الذي يتوجب عليها الحصول على راحة.

وقالت نسليهان اتاغول عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام:"هنا الوقت لاقول مع السلامة لشخصية نارين المرأة التي شعرت بها كثيرا عند تجسيدها كنت ".

وأضافت :" رغم انني تصالحت مع جسدي .. لكن جسدي لم يساعدني..تحياتي لفريق عمل مسلسل ابنة السفير وشكرا لأصدقائي وجمهوري الكبير على كل هذا الحب التقي بكم قريبا في قصة جديدة".

وكشف صناع المسلسل أن عدد حلقات العمل ستصل إلى 53 حلقة وموعد الحلقة الأخيرة سيكون في شهر مايو المقبل، مشيرين إلى أن التصوير ما زال مستمرا في مدينة موجلا جنوب غرب تركيا.

- قصة مسلسل "ابنة السفير"
مسلسل "ابنة السفير" يحكي قصته قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه أنها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.
وعكة صحية تبعد نسلهيان اتاغول عن مسلسل ابنة السفير بشكل نهائي
وعكة صحية تبعد نسلهيان اتاغول عن مسلسل ابنة السفير بشكل نهائي
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