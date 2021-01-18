استمرار الغضب في الشارع الاسمعلاوي بعد هزيمة الدراويش أمام المقاولون





وكان الاسماعيلي يسعى لتحقيق الفوز لارضاء الجماهير، بعدما ودع البطولة العربية.



وطالبت الجماهير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للتدخل وانقاذ الفريق، مطالبين برحيل مجلس ادارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، وتشكيل لجنة لإدارة النادي لحين عقد انتخابات.

استمرت حالة الاحتقان والغضب في الشارع الاسمعلاوي عقب هزيمة الإسماعيلي أمام المقاولون العرب في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد الاسماعيلية مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الاسبوع السادس من مسابقة الدوري العام.