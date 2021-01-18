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توك شو

قلق استخباراتي أمريكي بعد سرقة الحاسوب الشخصي لـ نانسي بيلوسي

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:29 م
ترامب
ترامب
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عادل نصار
أعدت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، تحت عنوان "حاسوب نانسي بيلوسي قد يصل للروس".

تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالى بالولايات المتحدة، إفادات خطية من صديق فتاة شاركت فى حصار مبنى الكابيتول، 6 يناير الماضى، كشفت أن الفتاة التى سرقت حاسوبًا "لاب توب" من مكتب رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، تنوى بيعه فى روسيا. ووفقا لموقع " businessinsider"، فإن الشهادة الخطية والتى هى جزء من القضية الجنائية ضد رايلى جون ويليامز، ذكرت أنه فى الأيام التى تلت الحصار.

وتلقى مكتب التحقيقات الفيدرالى مكالمات من شخص ادعى أنه صديق لوليامز، وقال إنه رآها تسرق شيئا من مكتب نانسى بيلوسى، لكنه ليس متأكدًا من أنه حاسوبها الشخصى، موضحا أن الفتاة تعتزم بيع الحاسوب إلى المخابرات الروسية .

وتناول التقرير، أن رايلي جون ويليامز الفتاة المشاغبة البالغة من العمر 22 عاما من ولاية بنسلفانيا شاركت في أحداث اقتحام مبني الكابيتول في أحداث 6 يناير ليس لغرض التخريب فقط ولكن بهدف السرقة.

وأوضح التقرير، أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جون لوند أكد بعد تفريغ الكاميرات الخاصة بمكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن ويليامز هي من سرقت الحاسوب الشخصي لبيلوسي حيث كانت تنوي إعطاءه إلى صديق لها في روسيا الذي خطط لبيعه إلى جهاز الاستخبارات الروسي ولكن عملية نقل الحاسوب إلى موسكو فشلت بعد اعتقالها من قبل جهاز الـ إف بي آي ومنذ أحداث الشغب غيرت ويليامز رقم هاتفها وحذفت حسابتها من جميع مواقع التواصل الاجتماعي حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية قبل أن تهرب من منزلها بهاريسبيرج حسب مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

كما تناول التقرير، أنه منذ واقعة اقتحام مبنى الكونجرس تم القبض على أكثر من 125 شخصا بتهم تتعلق بالتمرد وانتهاك حظر التجول والسرقة وحيازة أسلحة.

وأشار التقرير، إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، يواصل البحث عن هوية الأفراد الأخرين الذين تم تصويرهم وهم يقومون بأعمال شغب.

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