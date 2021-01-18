قلق استخباراتي أمريكي بعد سرقة الحاسوب الشخصي لـ نانسي بيلوسي

أعدت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، تحت عنوان "حاسوب نانسي بيلوسي قد يصل للروس".
تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالى بالولايات المتحدة، إفادات خطية من صديق فتاة شاركت فى حصار مبنى الكابيتول، 6 يناير الماضى، كشفت أن الفتاة التى سرقت حاسوبًا "لاب توب" من مكتب رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، تنوى بيعه فى روسيا. ووفقا لموقع " businessinsider"، فإن الشهادة الخطية والتى هى جزء من القضية الجنائية ضد رايلى جون ويليامز، ذكرت أنه فى الأيام التى تلت الحصار.
وتلقى مكتب التحقيقات الفيدرالى مكالمات من شخص ادعى أنه صديق لوليامز، وقال إنه رآها تسرق شيئا من مكتب نانسى بيلوسى، لكنه ليس متأكدًا من أنه حاسوبها الشخصى، موضحا أن الفتاة تعتزم بيع الحاسوب إلى المخابرات الروسية .
وتناول التقرير، أن رايلي جون ويليامز الفتاة المشاغبة البالغة من العمر 22 عاما من ولاية بنسلفانيا شاركت في أحداث اقتحام مبني الكابيتول في أحداث 6 يناير ليس لغرض التخريب فقط ولكن بهدف السرقة.
وأوضح التقرير، أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جون لوند أكد بعد تفريغ الكاميرات الخاصة بمكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن ويليامز هي من سرقت الحاسوب الشخصي لبيلوسي حيث كانت تنوي إعطاءه إلى صديق لها في روسيا الذي خطط لبيعه إلى جهاز الاستخبارات الروسي ولكن عملية نقل الحاسوب إلى موسكو فشلت بعد اعتقالها من قبل جهاز الـ إف بي آي ومنذ أحداث الشغب غيرت ويليامز رقم هاتفها وحذفت حسابتها من جميع مواقع التواصل الاجتماعي حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية قبل أن تهرب من منزلها بهاريسبيرج حسب مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.
كما تناول التقرير، أنه منذ واقعة اقتحام مبنى الكونجرس تم القبض على أكثر من 125 شخصا بتهم تتعلق بالتمرد وانتهاك حظر التجول والسرقة وحيازة أسلحة.
وأشار التقرير، إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، يواصل البحث عن هوية الأفراد الأخرين الذين تم تصويرهم وهم يقومون بأعمال شغب.