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توك شو

بعد صور التورتة الخادشة للحياء.. خيري رمضان: متعاطف مع سيدات نادي الجزيرة

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:55 م
الاعلامي خيرى رمضان
الاعلامي خيرى رمضان
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عادل نصار
أبدى الإعلامى خيرى رمضان، تعاطفه مع أزمة سيدات نادي الجزيرة، مؤكدا أن مجموعة من السيدات في نادى الجزيرة بعضهن "جدات"، وفى مراكز مختلفة، والبعض أساتذة جامعة، كانوا يحتفلون بعيد ميلاد. 

وأضاف "رمضان"، في برنامجه "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" مساء اليوم، الإثنين، أنه بشكل غير متوقع ومفاجئ انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى "الحلويات" و"التورتة" بأشكال خادشة للحياء، مستدركا أن الأمر تحول إلى "مذبحة". 

وأكد مقدم برنامج حديث القاهرة، "متعاطف مع سيدات نادى الجزيرة، فالتكنولوجيا اللعينة نستخدمها بشكل خاطئ". 

وتابع خيرى رمضان، لا يصح استخدام الهاتف المحمول بهذا الشكل، فقد يتعرض الهاتف للسرقة أو الاختراق.

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