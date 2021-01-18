خاص.. الأهلي لـ صدى البلد: الكلام عن استبدال سيرينو بـ أجاى "عيب"

نفى مصدر مسئول داخل النادى الأهلى ما تردد حول عرض النادي الأهلى على نادى صن داونز التعاقد مع الأورجوياني سيرنيو مقابل انتقال النيجيرى جونيور أجاى إلى النادى الجنوب أفريقى إضافة إلى حصول صن داونز على 4 ملايين دولار.





وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": هل يعقل هذا الكلام؟ .. بصراحة: عيب.





وأشار المصدر إلى أن من يحاول إثارة الأزمات فى الأهلى لن ينجح خاصة أن الأهلى يحترم كل التعاقدات مع لاعبيه وحينما تم التفاوض على ضم سيرينو كان الحديث عن المقابل المادى فقط ولم يتم دخول أى لاعب فى الصفقة تماما.



