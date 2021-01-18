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رياضة

عدلي القيعي يحذر من فتح باب الشيطان في أزمة محمد الشناوي

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:34 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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محمد رشاد
قال عدلي القيعي مستشار رئيس لجنة التعاقدات بالأهلي إن ناديه تطبق عليه العدالة بصرامة وسرعة دون غيره، مشددًا على أن ما حدث "اختلال في التعامل" بين الأندية.

وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي سلبيًا في مباراة شهدت إلغاء هدفًا للنادي الأحمر واعتراضات أدت إلي إيقاف محمد الشناوي حارس النادي الأحمر 4 مباريات.

وأضاف القيعي عبر قناة الأهلي: "لا نعارض عقاب المخطئ ولكن على أي أساس، ماذا فعل الشناوي لكي يتم عقوبته بهذه السرعة والصرامة في حين تم غض النظر عن عقوبة مماثلة لإمام عاشور لاعب الزمالك الذي سجل هدفًا وتم إيقافه بعدها بأثر رجعي".

وسجل إمام عاشور هدف تعادل الزمالك في سموحة في الدقيقة 81 من المباراة التي أقيمت في دور الـ 16 من النسخة الماضية من بطولة كأس مصر وصدر بعدها قرار بإيقافه على خلفية أحداث الشغب التي اندلعت بمباراة الأبيض والمصري التي سبقت مواجهة الكأس.

وأضاف إبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي: "ماذا تريد اللجنة الثلاثية من الأهلي؟ ولماذا يستأسدون ويستعرضون على الأهلي؟".

وتابع القيعي "لو تجاوز الشناوي في حق الحكم لكان قام بطرده ولكن ما حدث لم يرتق للعقوبة التي رأى اتحاد الكرة أنها مناسبة لما فعله الشناوي ولا تليق برمضان صبحي وشيكابالا ".

ووجه القيعي رسالة قائلًا "العدالة تشعرك بقيمة الردع، وغياب تطبيقها أو التفريق في التعامل يفتح باب للشيطان".
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