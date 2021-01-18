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أخبار العالم

شاهد.. بايدن وزوجته يوزعان الطعام على الفقراء قبل يومين من توليه الرئاسة

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:00 م
جيل بايدن وجو بايدن
جيل بايدن وجو بايدن
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محمد عثمان
كشفت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن تطوع الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، وزوجته في تعبئة صناديق الطعام لحساب أكبر منظمة للإغاثة من الجوع في فيلادلفيا "Philabundance"، وذلك في إطار يوم الخدمة الوطني احتفالا بعيد الناشط السياسي والزعيم الأمريكي مارتن لوثر كينج.

وظهر بايدن في الفيديو وهو يساعد في تعبئة صناديق الطعام، ويرتدي كمامة وقفازات جنبا إلى جنب مع متطوعين آخرين، حيث قضى الرئيس المنتخب وزوجته حوالي 40 دقيقة في موقع المتطوعين، فيما تم تعبئة أكثر من 150 صندوقا غذائيا.

وشجعت اللجنة الرئاسية الافتتاحية التي تنظم الأنشطة الافتتاحية لـ بايدن المواطنين الأمريكيين على المشاركة في يوم الخدمة الوطني اليوم الاثنين، ونظمت اللجنة أكثر من 2500 حدث في جميع الولايات والأقاليم الأمريكية.
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