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ديني

كيفية الخشوع في الصلاة وأسباب الوصول إليه.. مستشار المفتي يشرح.. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:00 ص
كيفية الخشوع في الصلاة
كيفية الخشوع في الصلاة وأسباب الوصول إليه
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محمد شحتة
نصح الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، بأمور إذا فعلها المسلم تساعده على الخشوع في الصلاة.


وقال مستشار المفتي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، إنه إذا خشع المسلم في صلاته، تنصلح حياته ويفرج همه وكربه.


وأضاف أن الخشوع في الصلاة، هو الانكسار والتواضع لله تعالى، منوها إلى أن أول أسباب الوصول للخشوع في الصلاة، هو الوضوء الصحيح والذي يعني فعل أركان وسننه بصورة سليمة مع حضور القلب واستحضار نور القلب أثناء الوضوء.


وتابع: "كان الإمام الشافعي يحسن الوضوء دائما، ففيه حضور القلب واستعداد للقاء الله في الصلاة، فالوضوء هو الاستعداد ومن حسن استعداده كمل إمداده".


وذكر أنه للخشوع في الصلاة، على المصلي أن يكبر تكبيرة الإحرام، والتي تعتبر ركن من أركان الصلاة، فكل التكبيرات داخل الصلاة سنة، إلا تكبيرة الإحرام فهي ركن، ثم يقرأ القرآن داخل الصلاة بهدوء وخشوع.


دعاء يساعدك على الخشوع فى الصلاة
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الخشوعُ في الصلاةِ هو السكون فيها، وعلى المصلِّي أن يُظهر التذلّلُ للهِ عزَّ وجلَّ بقلبهِ وجميع جوارحهِ، وذلك بحضورِ القلبِ وانكسارهِ بين يدي اللهِ تعالى،ُ وكمالُ الخشوعِ يتحقّقُ بتصفيةِ القلبِ من الرياءِ للخلقِ في الصلاةِ.


وأضاف« ممدوح»، في إجابته عن سؤال:« ما دعاء الخشوع فى الصلاة والدعاء للمريض؟»،عليك بأربعة أمور بدايةَ: أولا: استشعارُ الخضوعِ والتواضعِ للهِ عزَّ وجلَّ عند ركوعك وسجودك، ثانيًا: أن يمتلئَ قلبك بتعظيمِ اللهِ عز وجلّ عند كل جزءٍ من أجزاء الصلاةِ، ثالثًا: أن يبتعد المُصلّي في صلاتهِ عن الأفكارِ والخواطرِ الدنيويّة، رابعًا: الإعراضِ عن حديثِ النفسِ ووسوسةِ الشيطانِ.


وتابع: "إن الخشوع في الصلاةِ يَكثرُ ثوابها أو يقلّ حسبما يعقل المصلّي في صلاتهِ، ذلك أنّ الصلاةَ مع الغفلةِ عن الخشوعِ والخضوعِ لله عز وجل لا فائدة فيها، مختتمًا: بذكر الدعاء التالى، لمن أراد خشوعًا فى صلاته وهو: " اللهم ارزقني خشوعًا فى الصلاة، اللهم اشفِ مرضاناَ ومرضي المسلمين".

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