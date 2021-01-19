حاولا رشوة مسئول بمصلحة الضرائب.. الرقابة الإدارية تقبض على مالك ومدير مكتب محاسبة شهير

وأضاف وزير المالية، أن تلك القيادة الشريفة قامت بإبلاغ الرقابة الإدارية ، والتي وجهت بمسايرة مدير مكتب المحاسبة والمراجعة، وقد قامت هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية إلى أن تم ضبط مدير ذلك المكتب متلبسًا بتقديم مبلغ الرشوة ، كما تم ضبط صاحب مكتب المحاسبة والمراجعة لإشتراكه في ارتكاب الجريمة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين الذين سوف يواجهون عقوبة السجن بالإضافة إلى أنها جريمة مخلة بالشرف.

وقدم " وزير المالية " التحية لرجال مصلحة الضرائب الشرفاء الذين لا يتسترون على فساد ويقومون بالإبلاغ عنه فورًا، كما قام بتوجيه التحية والتقدير لرجال الرقابة الإدارية الذين هم درع مصر للضرب بيد من حديد على الفساد والفاسدين والمفسدين.

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