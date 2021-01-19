كيف تنجو من نوبة قلبية بمفردك؟ جمال شعبان يقدم نصائح مهمة

وتابع " شعبان "، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن بعد الشعور بالأعراض يجب أخذ نفس عميق قبل حدوث الكحة، والكحة يجب أن تكون عميقة وطويلة، للتخلص من البلغم في صدرك.

كما أن الضغط على القلب يساعد على عودة انتظام دقات القلب، و

بهذه الطريقة يستطيع المصاب بـ النوبة القلبية الوصول للمستشفى.

وأشار الدكتور جمال شعبان، إلى أن النفس العميق يوصل الأكسجين للرئتين والكحة تضغط القلب وتجعل الدم يسري في الدورة الدموية،