ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كيف تنجو من نوبة قلبية بمفردك؟ جمال شعبان يقدم نصائح مهمة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:59 م
الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
Advertisements
حياة عبد العزيز
كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن يتعرض الكثير من الأشخاص لـ نوبة قلبية، والتي تبدأ بعدة أعراض وهي ضربات قلب غير منتظمة، والدوار والدوخة، ثم فقدان وعي. 

وتابع "شعبان"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن بعد الشعور بالأعراض يجب أخذ نفس عميق قبل حدوث الكحة، والكحة يجب أن تكون عميقة وطويلة، للتخلص من البلغم في صدرك. 

وأكد عميد معهد القلب  السابق، أن النفس العميق والكحة يجب أن تكرر حوالي كل ثانيتين باستمرار حتى وصول المساعدة أو الشعور بضربات قلب طبيعية مرة أخرى. 


وأشار الدكتور جمال شعبان، إلى أن النفس العميق يوصل الأكسجين للرئتين والكحة تضغط القلب وتجعل الدم يسري في الدورة الدموية، كما أن الضغط على القلب يساعد على عودة انتظام دقات القلب، وبهذه الطريقة يستطيع المصاب بـ النوبة القلبية الوصول للمستشفى. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جمال شعبان يحذر من الموجة الثانية لـ كورونا ويحدد ذروتها

جمال شعبان يكشف 20 حقيقة مذهلة عن القلب.. تعرف عليها

جمال شعبان: مصاب كورونا فى العزل المنزلي يحتاج 3 أسطوانات أكسجين.. فيديو

ترشيحاتنا

ساسي ومصطفى محمد على الدكة.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الجونة بالدوري

فى متناول الجميع.. اعرف سعر السيارة الكهربائية قبل طرحها بالأسواق..فيديو

البرلمان يتدخل لإعادة المستبعدين من بطاقات التموين وزيادة حصة الفرد من الخبز

"الحيطان ليها ودان".. اعرف أصل الأمثال الشعبية

استعرضا مجمل العلاقات الثنائية.. السيسي يلتقي رئيس وزراء المملكة الأردنية

بملابس محتشمة.. رانيا يوسف تبهر متابعيها من أحدث ظهور

Advertisements

بعد إيقاف الشناوي.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي

حاولا رشوة مسئول بمصلحة الضرائب.. الرقابة الإدارية تقبض على مالك ومدير مكتب محاسبة شهير

بعد تعرضها للتنمر .. 10 معلومات عن نور ابنة عمرو دياب

من اليوم .. وزير التعليم العالي يعلن تنفيذ الضبطية القضائية ضد معاهد بير السلم

اتحاد الكرة: لا صحة لإيقاف حكام مباراة الأهلي وفريق البنك

قبل مغادرته البيت الأبيض.. رسالة عاجلة من أحد ملوك الخليج إلى ترامب

القصة الكاملة لخلاف محمد الشرنوبي وسارة الطباخ الجديد.. المنتجة تتهم المطرب بالتشهير

غليان في الأهلي.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة بعد إيقاف محمد الشناوي

لحظة مؤثرة.. شاهد عريس ينفجر في البكاء ليلة زفافه في السعودية.. صور

وفاة صهر عضو مجلس إدارة الأهلي متأثرا بفيروس كورونا

الادارات التعليمية تخاطب المدارس لـ صرف بدل المعلم بعد الزيادة الجديدة

ترقب أهلاوي.. الفيفا يجري قرعة كأس العالم للأندية اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تنجو من نوبة قلبية بمفردك؟ جمال شعبان يقدم نصائح مهمة

بسعر خرافي.. عرض عملة ذهبية بريطانية من القرن الـ13 للبيع في مزاد

مواصفات سيارات الإحلال والتجديد للملاكي المرحلة الأولى 2021.. صور