هل يجوز المبيت عند أولادي خلال فترة العدة؟.. الإفتاء تجيب

توفي زوجي منذ شهرين وأنا سيدة عمري 57 عاما وأولادي يريدون أن اقعد معهم في خلال فترة العدة حتى لا اجلس بمفردي فهل يجوز ذلك ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وأجاب "ممدوح"، قائلًا: إن عدة المتوفى عنها زوجها هي 4 شهور و10 أيام ويجب عليك في هذه المدة قضاء اغلب الليل في منزل الزوجية ليس هناك مانع من أن تزوري أبنائك لكن يجب أن تبيتي في بيتك.



