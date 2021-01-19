«عروس بيروت» في قلبي.. ظافر العابدين لـ صدى البلد: أنا ورطت أحمد السقا فى «العنكبوت».. وسأغيب عن موسم رمضان (حوار)

*لا مانع من تكرار تجربة المذيع.. وتواجدي بالسينما المصرية مهم

* "العنكبوت" توقف بسبب كورونا.. والمنصات الإلكترونية ليست بديل عن السينما

*أحضر لعمل عالمي.. ولا أتواجد في رمضان 2021 لهذا السبب

عرض الفنان ظافر عابدين مسلسل "عروس بيروت" الجزء الثاني، وتصدر العمل نسب المشاهدة في مصر عبر منصة شاهد، وذلك بالتزامن مع عرضه على شاشة ام بي سي مصر، وعلى الجانب الأخر عرض له فيلم "خط دم" مع الفنانة نيللي كريم، ولكن العمل تعرض لإنتقادات كثيرة على السوشيال ميديا، وقالوا أنه كوميدي وليس عمل رعب كما روج له صناعه.

الفنان ظافر عابدين رد على الإنتقادات الموجهة للعمل في حوار لـ صدى البلد، كما تحدث معنا عن تفاصيل تصوير الجزء الثاني من عروس بيروت، وهل حقق نجاح الجزء الأول أم لا، كما كشف لنا عن تفاصيل مشاركته في فيلم "العنكبوت " مع الفنان أحمد السقا.

عروس بيروت

عبر ظافر العابدين عن سعادته الكبيرة بردود الفعل على مسلسل عروس بيروت، وأكد العمل حقق نفس نجاح الجزء الأول، وأن فترة تصوير العمل الطويلة كانت صعبة بالنسبة له، لكن هذا متواجد في الأعمال الطويلة والمكونة من جزئين، وأكد أن عروس بيروت له مكانة خاصة في قلبه.

تدور قصة مسلسل "عروس بيروت"، حول شاب اسمه فارس يقع في حب شابة حسناء تُدعى ثريا، ولكن والدته المُتسلطة ترفض هذه العلاقة وتحاربها، مما يتسبب في الكثير من المصاعب لفارس الذي يواصل حبه لثريا مهما كان الثمن.

ويضيء العمل على العلاقة المميزة بين فارس وأخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بثريا الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلًا، قام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات.

مسلسل "عروس بيروت" من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.





مذيع مرة أخرى

قال الفنان ظافر العابدين في تصريحات لـ صدى البلد أنه ليس لديه مانع في أن يعود ويكرر تجربة المذيع مرة أخرى، ولكن بشرط أن يكون هناك برنامج قوي، موضحا أنه خلال تلك الفترة لم يعرض عليه برنامج يعيده للساحة الإعلامية.

ظافر كان قد خاض تجربة المذيع من خلال برنامج «أمير الشعراء» عام 2007 على أحد القنوات الفضائية.

خط دم

وعن مشاركته في تجربة فيلم "خط دم " مع النجمة نيللي كريم ، قال أنها كانت بمثابة تجربة مختلفة ، موضحا أنه تحمس للفكرة منذ أن طرحت عليه ، بشكل كبير نظرا لاختلافها، ولفتأ نه لا يتوقع أن يكون للفيلم، جزء ثاني.

وعن الإنتقادات التى تعرض لها وسخرية الجمهور من الرعب المتواجد في العمل، قال أن الفنان عليه تجربة كل الألوان، وأوضح أنه بذل كل مافي وسعه لكى يخرج الفيلم بصورة جيدة، وأداءة كممثل يكون واقعي، مشيرا إلى أن الكوميكس التى كان يتداولوها الجمهور على السوشيال ميديا أضحكته كثيرا، وأنه تابع كل النقد الذي لاحق الفيلم وتقبله.

العنكبوت

قال الفنان ظافر العابدين إن تواجده في السينما المصرية مهم جدا بالنسبة له، ولفت إلى أنه يسعى خلال الفترة القادمة للتواجد بكثرة في الأعمال السينمائية المصرية.

وعبر الفنان ظافر العابدين عن سعادته بالتواجد في فيلم "العنكبوت"، وقال إنه جاء إلي مصر خلال تلك الفترة لاستكمال تصوير العمل الذي توقف فترة طويلة بسبب ظروف كورونا وانشغالهم بعدد من الأعمال الفنية.

وكشف أنه يجسد شخصية شقيق الفنان أحمد السقا في العمل، ولفت إلى أنه متحمس جدا بعرض العمل في السينمات، وتلقي ردود فعل من الجمهور، موضحا أن الفيلم مختلف وجديد وقصته لم تقدم من قبل.

وتدور أحداث العنكبوت حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه فى الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العنكبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة أنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.

ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت خاصة وأن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه لحادث كبير.

فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلا عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

"العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من: الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

المنصات الإلكترونية

وتحدث ظافر العابدين عن إنتشار المنصات الإلكترونية حاليا، وأكد أنها أصبحت جزء من الصناعة ولايمكن الإستغناء عنها، لافتا إلى أن فترة الكورونا زادت من متابعة الجمهور لها، وأشار الى أن هذا لا يعني أنهم أبتعدوا عن السينما، مؤكدا أنها الأساس وتاريخ الفنان.

العالمية

ويسعى ظافر العابدين للتواجد في أعمال عالمية، وأوضح أنه حاليا يستعد لخوض التجربة من خلال أكثر من عمل يتم التحضير لهم حاليا ورفض الإفصاح عن تفاصيلهم الأن.

رمضان2021

قال الفنان ظافر العابدين أنه لن يتواجد في موسم رمضان القادم بسبب إنشغاله بتصوير العنكبوت، وأوضح أن الجزء الثاني من عروس بيروت أخذ منه مجهود كبير لذلك فضل أن يقترب في تلك الفترة من عائلته أكثر.