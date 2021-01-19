معركة الوعي تنطلق.. وقفات احتجاجية أمام البرلمان الأوروبي للتنديد بجرائم أردوغان.. فيديو

قامت عدة حركات بتنظيم وقفات احتجاجية امام البرلمان الأوروبي للتنديد بجرائم أردوغان مترجمة الي اكثر من لغة منها الفرنسية والانجليزية والهولندية والالمانية واللغة العربية.





وتحت عنوان معركة الوعي تنطلق الوقفات والمظاهرات الآن لتصل الي ساحه البرلمان الأوروبي توضح رفض سياسات وهمجيات وجرائم اردوغان.





وقام ممثل كل حركة بإلقاء كلمه له يوضح فيها ان الحركة هدفها ليس مهاجمه الشعب التركي وانما التنديد بالجرائم التي ترتكبها حكومة اردوغان ويقوم ببثها يوسف عبد القادر ممثل التحالف المصري لإعلام السوشيال ميديا.



