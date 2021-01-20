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ديني

أدعية شفاء لأمي وأفضل الدعاء للأم المريضة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:00 ص
أدعية شفاء لأمي وأفضل
أدعية شفاء لأمي وأفضل الدعاء للام المريضة
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محمد شحتة
أدعية شفاء لأمي، اللهمَّ يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على والدتي من فضلِك العظيم وجودك الواسع ما تشرح بهِ صدرها لعبادتك، وطاعتك، والأُنس بِك، والعمل بما يرضيك، ودوام ذِكرك، وبارك لها في عُمرها بركة تهنئها بها في معيشتها.

دعاء الشفاء لأمي
- «اللهمَّ بما استغاثك بهِ أهل بدر فأغثتهم وأجبتهم فأغثنا وأجبنا يا رب العالمين، اللهمَّ اجعل مستقر أمي في الجنانِ فهي المنزلةِ التي تطفئ من قلوبنا نار فراقها بالدنيا، وهي العزاء والسلوى التي نتصبّر بها حتى نلقاها عند حوض الحبيب نشرب معها شربة الكوثر من يديه الشريفة صلى الله عليه وسلم. ربّ اغفر لي ولوالدتي يوم يقوم الحساب، نسأل الله العفو والعافية لأمهاتنا وأمّهات المسلمين. اللهمَّ يا ذا الجلالِ والإكرام، يا حيّ يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تبسط على والدتي من بركاتك، ورحمتك، ورزقك، اللهمَّ ألبسها العافية حتى تهنأ بالمعيشة، واختم لها بالمغفرة حتى لا تضرها الذنوب، اللهمَّ اكفها كل هول دون الجنة حتى تُبَلِّغْها إياها برحمتك يا أرحم الراحمين».

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- «اللهمَّ لا تجعل لوالدتي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها، اللهمَّ ولا تجعل لها حاجة عند أحد غيرك، اللهمَّ وأقرَّ عينيها بما تتمناه لنا في الدنيا، اللهمَّ اجعل أوقاتها بذكرك معمورة، اللهمَّ أسعدها بتقواك، اللهمَّ اجعلها في ضَمانك وأمانِك وإحسانك، اللهمَّ ارزقها عيشًا قارًا، ورزقًا دارًا، وعملًا بارًا، اللهمَّ ارزقها الجنة وما يقربها إليها من قولٍ أو عمل، وباعِد بينها وبين النار، وبين ما يقرّبها إليها من قولٍ أو عملٍ، اللهمَّ اجعلها من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، المنيبين لك اللهمَّ واجعل أوسع رزقها عند كبر سِنها، اللهمَّ واغفر لها جميع ما مضى من ذنوبِها، واعصمها فيما بقيَ من عمرِها، وارزقها عملًا زاكيًا ترضى به عنها».

الدعاء للأم المريضة
- «اللهمَّ تقبل توبتها، وأجب دعوتها، اللهمَّ إنا نعوذ بك أن تردها إلى أرذل العمر، اللهمَّ واختم بالحسنات أعمالها، اللهمَّ وأعنا على بِرها حتى ترضى عنا فترضى، اللهمَّ أعنا على الإحسان إليها في كبرها، اللهمَّ ولا تتوفّاها إلا وهيَ راضية عنا تمام الرّضا، اللهمَّ وأعنا على خدمتها كما ينبغي لها علينا، اللهمَّ اجعلنا بارين طائعين لها، اللهمَّ ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها. اللهمَّ ارحم والدتي واغفر لها، اللهمَّ وارض عنها رضًا تحل به عليها جوامع رضوانك، وتحلها به دار كرامتك وأمانك، ومواطن عفوك وغفرانك، وأسبغ عليها لطائف بِرّك وإحسانك».

- «اللهمَّ اغفر لها مغفرةً جامعة تمحو بها سالف أوزارها وسيئ إصرارها، اللهمَّ وارحمها رحمة تنير لها بها المضجع في قبرها، وتؤمنها بها يوم الفزع عند نشورها. ربّ ارزقني بر أمي، ربّي ادمها لي نعمةً ومدها بالصحة والعافية، وأدخل البهجة على قلبها، وارحمها في الدنيا والآخرة، واجعلها من أصحاب الجنة. يا رب لا تجعل في قلب أمي من الحزن والهم مثقال ذرة، ربّ ارزقها أجمل مما تتمنّى وأكثر مما تدعس، وأسعد قلبها ليسعد قلبي يا كريم يا الله».

- «ربّ لا تريني بِأُمي ضعفًا يبكيني واجعلني بها من البارين.. اللهمَّ ارزق أُمي فوق عمرِها عمرًا، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها.. اللهمَّ اجعل أُمي مِمَن تقول لها النار اعبري فإن نوركِ أطفأَ ناري، وتقول لها الجنة اقبلي فقد اشتقت إليك من قبل أن أراك.. اللهمَّ أجعل أُمي من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة من غيرِ حسابٍ ولا سابق عذاب، واجعلها من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون».

دعاء شفاء للمريض
يوجد دعاء شفاء للمريض من بين عدة أدعية وردت في السنة النبوية منها : ( اذهب البأس ربّ النّاس، واشف أنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا.

كما يوجد دعاء شفاء للمريض آخر وهو: ( ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل: بسم الله ثلاثًا، وقل سبع مرّات: أعوذ بالله وقدرته، من شرّ ما أجد وأحاذر. ربّنا الله الذي في السّماء، تقدّس اسمك، أمرك في السّماء والأرض، كما رحمتك في السّماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا خطايانا، أنت ربّ الطيبين، أنزل رحمةً من رحمتك، وشفاءً من شفائك على هذا الوجع فيبرأ تماما.

اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دُعاء البائس، اشف كل مريض.

اللهم يا مسهّل الشديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ادفع عن المسلمين ما لا يطيقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين. يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم. ربّ إنّي مسّني الضرّ، وأنت أرحم الرّاحمين.

اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل و النهار، وارحمه بقدرتك عليه، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم البسه الصحه والعافية عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه.

اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

أفضل الدعاء للأم المريضة
الحمد لله الّذي لا إله إلّا هو، وهو للحمد أهل وهو على كلّ شيءٍ قدير، وسبحان الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.

- «اللهم تقبل توبتها، وأجب دعوتها. اللهم اجعل أوقاتها بذكرك معمورة‎».

- «اللهم واجعل أوسع رزقها عند كبر سنها. ‎اللهم ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها».

- «اللهم اجعلهما في ضمانك وأمانك وإحسانك‎. اللهم ارزقها عيشًا قارًا، ورزقًا دارًا، وعملًا بارا‎ً».

-«اللهم ولا تتوفاها إلّا وهي راضية عنّا تمام الرضى».

- «اللهم لا تجعلنا ممن يعقّون فنعقّ أو ممّن يهجرون فنهجر».

- «اللهم أسعدها بتقواك، اللهم اجعلها في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اجعلها من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، المنيبين لك».

- «اللهم وأعنا على خدمتها كما ينبغي لها علينا، اللهم اجعلنا بارين طائعين لها، اللهم اكفها كل هول دون الجنة حتى تُبَلِّغْها إياها برحمتك يا أرحم الراحمين».

- «اللهم ألبسها العافية حتّى تهنأ بالمعيشة، واختم لها بالمغفرة حتّى لا تضرها الذنوب، اللهم إنّا نعوذ بك أن تردها إلى أرذل العمر، اللهم واختم بالحسنات أعمالها».
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