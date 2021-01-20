أدعية شفاء لأمي وأفضل الدعاء للأم المريضة

دعاء الشفاء لأمي

- «اللهمَّ بما استغاثك بهِ أهل بدر فأغثتهم وأجبتهم فأغثنا وأجبنا يا رب العالمين، اللهمَّ اجعل مستقر أمي في الجنانِ فهي المنزلةِ التي تطفئ من قلوبنا نار فراقها بالدنيا، وهي العزاء والسلوى التي نتصبّر بها حتى نلقاها عند حوض الحبيب نشرب معها شربة الكوثر من يديه الشريفة صلى الله عليه وسلم. ربّ اغفر لي ولوالدتي يوم يقوم الحساب، نسأل الله العفو والعافية لأمهاتنا وأمّهات المسلمين. اللهمَّ يا ذا الجلالِ والإكرام، يا حيّ يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تبسط على والدتي من بركاتك، ورحمتك، ورزقك، اللهمَّ ألبسها العافية حتى تهنأ بالمعيشة، واختم لها بالمغفرة حتى لا تضرها الذنوب، اللهمَّ اكفها كل هول دون الجنة حتى تُبَلِّغْها إياها برحمتك يا أرحم الراحمين».





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- «اللهمَّ لا تجعل لوالدتي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها، اللهمَّ ولا تجعل لها حاجة عند أحد غيرك، اللهمَّ وأقرَّ عينيها بما تتمناه لنا في الدنيا، اللهمَّ اجعل أوقاتها بذكرك معمورة، اللهمَّ أسعدها بتقواك، اللهمَّ اجعلها في ضَمانك وأمانِك وإحسانك، اللهمَّ ارزقها عيشًا قارًا، ورزقًا دارًا، وعملًا بارًا، اللهمَّ ارزقها الجنة وما يقربها إليها من قولٍ أو عمل، وباعِد بينها وبين النار، وبين ما يقرّبها إليها من قولٍ أو عملٍ، اللهمَّ اجعلها من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، المنيبين لك اللهمَّ واجعل أوسع رزقها عند كبر سِنها، اللهمَّ واغفر لها جميع ما مضى من ذنوبِها، واعصمها فيما بقيَ من عمرِها، وارزقها عملًا زاكيًا ترضى به عنها».





الدعاء للأم المريضة

- «اللهمَّ تقبل توبتها، وأجب دعوتها، اللهمَّ إنا نعوذ بك أن تردها إلى أرذل العمر، اللهمَّ واختم بالحسنات أعمالها، اللهمَّ وأعنا على بِرها حتى ترضى عنا فترضى، اللهمَّ أعنا على الإحسان إليها في كبرها، اللهمَّ ولا تتوفّاها إلا وهيَ راضية عنا تمام الرّضا، اللهمَّ وأعنا على خدمتها كما ينبغي لها علينا، اللهمَّ اجعلنا بارين طائعين لها، اللهمَّ ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها. اللهمَّ ارحم والدتي واغفر لها، اللهمَّ وارض عنها رضًا تحل به عليها جوامع رضوانك، وتحلها به دار كرامتك وأمانك، ومواطن عفوك وغفرانك، وأسبغ عليها لطائف بِرّك وإحسانك».





- «اللهمَّ اغفر لها مغفرةً جامعة تمحو بها سالف أوزارها وسيئ إصرارها، اللهمَّ وارحمها رحمة تنير لها بها المضجع في قبرها، وتؤمنها بها يوم الفزع عند نشورها. ربّ ارزقني بر أمي، ربّي ادمها لي نعمةً ومدها بالصحة والعافية، وأدخل البهجة على قلبها، وارحمها في الدنيا والآخرة، واجعلها من أصحاب الجنة. يا رب لا تجعل في قلب أمي من الحزن والهم مثقال ذرة، ربّ ارزقها أجمل مما تتمنّى وأكثر مما تدعس، وأسعد قلبها ليسعد قلبي يا كريم يا الله».



