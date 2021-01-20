ظافر العابدين لـ صدى البلد: أغيب عن دراما رمضان 2021.. وانتظروني مع أحمد السقا في العنكبوت.. وسعيد بنجاح عروس بيروت

ظافر العابدين لـ "صدى البلد":

أغيب عن دراما رمضان 2021

انتظروني مع أحمد السقا في العنكبوت

سعيد بنجاح "عروس بيروت"





التقى "صدى البلد" النجم ظافر العابدين في حوار شامل تحدث خلاله عن مسلسله الأخير "عروس بيروت 2"، وكذلك فيلم "خط دم" مع الفنانة نيللي كريم ، كما كشف لنا عن تفاصيل مشاركته في فيلم "العنكبوت " مع أحمد السقا.

في البداية عبر ظافر العابدين عن سعادته الكبيرة بردود الفعل على مسلسل "عروس بيروت"، وأكد أن العمل حقق نفس نجاح الجزء الأول، وأن فترة تصوير العمل الطويلة كانت صعبة بالنسبة له، لكن هذا متواجد في الأعمال الطويلة والمكونة من جزئين، مشيرا إلى أن عروس بيروت له مكانة خاصة في قلبه.









تدور قصة مسلسل "عروس بيروت" حول شاب اسمه فارس يقع في حب شابة حسناء تُدعى ثريا، ولكن والدته المُتسلطة ترفض هذه العلاقة وتحاربها، مما يتسبب في الكثير من المصاعب لفارس الذي يواصل حبه لثريا مهما كان الثمن.







ويضيء العمل على العلاقة المميزة بين فارس وإخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بثريا الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلًا، قام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات.





مسلسل "عروس بيروت" من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.





وقال الفنان ظافر عابدين إنه ليس لديه مانع في أن يعود ويكرر تجربة المذيع مرة أخرى، ولكن بشرط أن يكون هناك برنامج قوي، موضحا أنه خلال تلك الفترة لم يعرض عليه برنامج يعيده للساحة الإعلامية.







كان ظافر خاض تجربة المذيع من خلال برنامج «أمير الشعراء» عام 2007 على إحدى القنوات الفضائية.

وعن مشاركته في تجربة فيلم "خط دم " مع النجمة نيللي كريم، قال إنها كانت بمثابة تجربة مختلفة، موضحا أنه تحمس للفكرة منذ أن طرحت عليه بشكل كبير نظرا لاختلافها، ولفت إلى أنه لا يتوقع أن يكون للفيلم جزء ثانٍ.





وعن الانتقادات التى تعرض لها وسخرية الجمهور من الرعب المتواجد في العمل، قال إن الفنان عليه تجربة كل الألوان، وأوضح أنه بذل كل ما في وسعه لكى يخرج الفيلم بصورة جيدة، وأدائه كممثل يكون واقعيا، مشيرا إلى أن الكوميكس التى كان يتداولها الجمهور على السوشيال ميديا أضحكته كثيرا، وأنه تابع كل النقد الذي لاحق الفيلم وتقبله.

وأضاف الفنان ظافر العابدين أن تواجده في السينما المصرية مهم جدا بالنسبة له، ولفت إلى أنه يسعى خلال الفترة القادمة للتواجد بكثرة في الأعمال السينمائية المصرية.





وعبر عن سعادته بالتواجد في فيلم "العنكبوت"، وقال إنه جاء إلى مصر خلال تلك الفترة لاستكمال تصوير العمل الذي توقف فترة طويلة بسبب ظروف كورونا وانشغالهم بعدد من الأعمال الفنية.





وكشف أنه يجسد شخصية شقيق الفنان أحمد السقا في العمل، ولفت إلى أنه متحمس جدا لعرض العمل في السينمات، وتلقى ردود فعل من الجمهور، موضحا أن الفيلم مختلف وجديد وقصته لم تقدم من قبل.





وتدور أحداث العنكبوت حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه فى الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العنكبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية، خاصة أنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.





ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت، خاصة أن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، ويتعرض أحد مشاريعه لحادث كبير.





فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلا عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.





"العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من: الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

وتحدث ظافر العابدين عن انتشار المنصات الإلكترونية حاليا، وأكد أنها أصبحت جزءا من الصناعة ولايمكن الإستغناء عنها، لافتا إلى أن فترة الكورونا زادت من متابعة الجمهور لها، وأشار الى أن هذا لا يعني أنهم أبتعدوا عن السينما، مؤكدا أنها الأساس وتاريخ الفنان.

ويسعى ظافر العابدين للتواجد في أعمال عالمية، وأوضح أنه حاليا يستعد لخوض التجربة من خلال أكثر من عمل يتم التحضير لها حاليا ورفض الإفصاح عن تفاصيلها الآن.

وقال إنه لن يتواجد في موسم رمضان القادم بسبب انشغاله بتصوير العنكبوت، وأوضح أن الجزء الثاني من عروس بيروت أخذ منه مجهودا كبيرا لذلك فضل أن يقترب في تلك الفترة من عائلته أكثر.