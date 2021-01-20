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محافظات

الشغل مش عيب.. سائق توك توك حاصل على ماجستير في القانون بالمنوفية.. تفاصيل

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:18 م
سائق توك توك حاصل
سائق توك توك حاصل على ماجستير
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مروة فاضل
لم يخجل أن يكون سائق توك التوك رغم حصوله على درجة الماجستير، ولم يكتفِ بذلك بل دوّن على التوك التوك الخاص به "توك توك الماجستير" باللغتين العربية والإنجليزية.

إسلام الخياط، ابن قرية شنوان بمركز شبين الكوم، الحاصل على ماجستير في القانون من جامعة المنوفية، دفعته أعباء الحياة إلى العمل سائق توك توك، ولم يحمل همًّا لما يقوله الناس من أنه خريج جامعي حاصل على الماجستير، ويعمل سائق توك توك.

"الشغل مش عيب".. هكذا بدأ إسلام الخياط، حديثه قائلًا إنه "تخرج في كلية الحقوق جامعة المنوفية ٢٠١٥، وحصل علي الماجستير في عام ٢٠١٨"، موضحا أنه كان يعمل في مجال الفراشة ولكن مع فيروس كورونا وفض الأفراح لم يجد له عملًا آخر.

وقال إنه اُضطر إلي شراء توك توك بـ"تحويشة العمر" لمساعدة أسرته على تحمل أعباء الحياة، موضحا أنه يعمل منذ الصغر ولم يخجل من عمله ورد الجميل لأسرته التي علمته.

وأوضح أنه لم يجد فرصة للتعيين في أى وظيفه، ولم يجد سوى شراء توك توك للكسب الحلال.

ويتمنى إسلام الحصول علي وظيفة واستكمال دراسته، وأن تمد الدولة يد العون إلى حملة الماجستير والدكتوراه.


الشغل مش عيب.. سائق توك توك حاصل على ماجستير في القانون بالمنوفية.. تفاصيل
الشغل مش عيب.. سائق توك توك حاصل على ماجستير في القانون بالمنوفية.. تفاصيل
الشغل مش عيب.. سائق توك توك حاصل على ماجستير في القانون بالمنوفية.. تفاصيل
الشغل مش عيب.. سائق توك توك حاصل على ماجستير في القانون بالمنوفية.. تفاصيل
الشغل مش عيب.. سائق توك توك حاصل على ماجستير في القانون بالمنوفية.. تفاصيل
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