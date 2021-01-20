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فن

سلبية مسحة راغب علامة بعد أسبوعين من أعراض كورونا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:04 م
صدى البلد
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محمد نحلة

أعلن المطرب راغب علامة عن سلبية مسحة كورونا بعد أسبوعين من التعب.


وكتب عبر حسابه على تويتر:"منذ حوالي اسبوعين شعرت بعوارض كورونا واتصلت بطبيبي الشخصي وطلب مني الحجر الكلي فالتزمنا بالكامل، وأعطاني إرشادات وبعض الڤيتامينات المطلوبة. 


وتابع: "أما اليوم أجريت فحص الـ pcr والنتيجة والحمدلله رب العالمين سلبية والفحوصات ممتازة الحمد لله".

شارك الفنان راغب علامة، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مسترجعا ذكريات طفولته بصورة له.

 

وعلق عليها، قائلا: "بين الماضي والحاضر"، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا.

 

وفي سياق متصل أعلن راغب علامة من خلال فيديو قصير عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر عن انتظاره وصول لقاح فيروس كورونا.  

 

وقال علامة من خلال الفيديو: "كل يوم بيتطور موضوع لقاح كورونا، ومن كام شهر كنت خايف كتير من اللقاح". 

 

وأضاف علامة: "لكن اليوم الخطر هو كورونا نفسها، منتظر اللقاح يوصل لبنان لأكون أول من يأخذه". 

 

يذكر أن الفنان اللبنانى راغب علامة التقى مع الهضبة عمرو دياب في دبى، وأظهر "فيديو" لقاءهما فى مدينة دبى خلال رأس السنة. 


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