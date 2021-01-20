"بداية".. أول معرض فني لصفاء شرابي بدار الأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية ، أول معرض فني للدكتورة صفاء شرابي تحت عنوان "بداية "، وذلك خلال الفترة من ٢٤ - ٣١ يناير الجاري في قاعة زياد بكير.

وقالت الدكتورة صفاء شرابي، التي تعمل في مجال الاستشارات الجيولوجية والبترولية، والحاصلة على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الجيولوجية من جامعة عين شمس، أن المعرض يضم ٤٠ لوحة من خامات مختلفة منها بالقلم الرصاص وأخرى بالفحم وأيضا بألوان سوفت باستيل ولوحات أخرى يستخدم فيها الوان اكليريك على لوحات قماش تسمى "كانفاس".





وأضافت إنها تهوي فنون الرسم منذ الصغر، ففي المرحلة الابتدائية كنت متميزه دراسيا أحب الرسم وأشارك في المسابقات الفنية بين المدارس، وحققت خلال المرحلة الإعدادية الدرجة النهائية في الرسم، وحصلت على جائزة مالية وأخرى تقديرية من الدولة، وفي المرحلة الثانوية كانت تشارك في رسم اللوحات الزيتية التي توضع في مدخل المدرسة.





وقالت أنه بسبب انتشار فيروس كورونا العام الماضي والعزلة في المنازل وتأجيل كثير من المشروعات بدأت استرجاع هوايتي الفنية ودعمتها بالدراسة بمختلف الطرق لأقدم باكورة انتاجي في أول معرض لي مع انطلاق عام ٢٠٢١، موضحة أن الموضوعات متنوعة بين بورتريه وجوه بتعبيرات مختلفة وصور تهتم بإفريقيا ومشاكلها وأخري من مصر وثالثة لطيور نادرة.



