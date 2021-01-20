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اقتصاد

وزيرة التجارة والصناعة: نتطلع إلى زيادة حجم التبادل بين مصر والسودان

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:57 م
صدى البلد
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ولاء عبدالكريم
أعربت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، عن تطلعها إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، لافتة إلى تشاورات ومباحثات مستمرة بين الجانبين من أجل تحقيق هذا الهدف.

ووصلت إلى الخرطوم مساء اليوم الاربعاء، وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة إلى السودان تستغرق عدة أيام، تشارك خلالها في افتتاح معرض الخرطوم الدولي، في دورته الثمانية والثلاثين، التي تنطلق غدا، ومصر ضيف الشرف فيها.

وكان في استقبال الوزيرة نيفين جامع، في مطار الخرطوم الدولي، وزير التجارة والصناعة السوداني، مدني عباس مدني، وعدد من قيادات الوزارة، والسفير المصري في السودان حسام عيسى، وطاقم السفارة المصرية.

وأعربت الوزيرة نيفين جامع، في تصريحات صحفية في مطار الخرطوم، عن شكرها على حفاوة الاستقبال، لافتة إلى أن عرض المنتجات المصرية في معرض الخرطوم، يتيح مجالا أوسع للتبادل التجاري بين البلدين.

وأوضحت أن الزيارة ستشهد توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، فيما يخص تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونقل الحبرات في هذا المجال، مشددة على أن مصر لن تتأخر أبدا عن الإخوة في السودان، نظرا للأواصر المرتبطة بين الأشقاء في البلدين.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الوفد بصحبتها يضم عددا من رجال الأعمال، لديهم رغبة في الاستثمار في السودان، من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحة أنها ستترأس خلال الزيارة الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السوداني.

وأضافت أن الزيارة تأتي استكمالا لما تم من زيارات ومشاورات مستمرة مع وزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس مدني، من أجل تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات في مجال الصناعة بين البلدين.
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