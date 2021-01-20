ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

نيفين جامع: مصر لا تتأخر عن دعم أشقائها في السودان

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:31 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أدلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بتصريحات لعدد من وسائل الاعلام السودانية، عقب وصولها- مساء اليوم- إلى مطار الخرطوم الدولي، حيث كان فى استقبالها مدنى عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة السودانى، والسفير حسام عيسى سفير مصر لدى السودان .

وقالت الوزيرة، ان هذه الزيارة تأتى فى اطار مشاركة مصر كضيف شرف الدورة 38 لمعرض الخرطوم الدولى ، حيث يشارك بالمعرض العديد من الشركات المصرية وذلك بهدف المساهمة فى تنمية العلاقات التجارية المشتركة بين مصر والسودان .

واكدت ان العلاقات المصرية السودانية علاقات استراتيجية راسخة تؤكدها اواصر المحبة والتعاون التى تربط شعبا البلدين  ، لافتةً الى ان مصر دائما لا تتأخر عن اشقائها فى السودان.

واشارت جامع الى ان الزيارة تتضمن الى جانب افتتاح المعرض عدد من الفعاليات حيث سيتم عقد سلسلة مباحثات مع عدد من وزراء الحكومة السودانية الى جانب عقد اجتماع لمجلس الاعمال فى البلدين ، منوهةً فى هذا الاطار الى ان الوفد المصرى يضم نخبة من رجال القطاع الخاص المصرى الراغبين فى الاستثمار فى السوق السودانى وكذا المساهمة فى احداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة .

وعبرت الوزيرة عن امتنانها للجانب السودانى على حفاوة الاستقبال للوفد المصرى.

ومن جهته، عبر مدنى عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة السودانى عن ترحيبه بالوفد المصرى ، مؤكدا ان تنمية التعاون الصناعى المشترك مع مصر يمثل حجر الزاوية لتنمية التعاون الاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وقال ان بلاده حريصة على الاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة فى تطوير وتحديث الصناعة السودانية ، مشيرًا فى هذا الاطار الى اهمية الدور المحورى للقطاع الخاص فى البلدين لدعم التعاون الاقتصادى المشترك  وتحقيق الرخاء للشعبين المصرى والسودانى .
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

الجيش الليبي يهدد بإسقاط أي طائرة أجنبية

أمير قطر يغرد بالإنجليزية لتهنئة جو بايدن

لمرضى السكري.. 3 طرق للحفاظ على صحة القدم

دراسة تكشف كيف يقضي فيروس كورونا على حاسة الشم

أخبار المزيكا.. محامي بهاء سلطان: لا صلح مع نصر محروس.. حمزة نمرة يطرح أغنيتين.. شفاء راغب علامة

أحدث ظهور لـ رمضان صبحى على إنستجرام .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي ماتريكس.. قصة واحدة من أنجح السيارات في السوق المصري

لمرضى السكري.. 3 طرق للحفاظ على صحة القدم

علامات الحمل وأعراضه غير التقليدية.. تعرف عليها