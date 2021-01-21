صحف الإمارات اليوم: بايدن رئيسا للولايات المتحدة.. رسالة ودية للغاية من ترامب.. والبيت الأبيض يكشف عن أول اتصال يجريه بايدن مع زعيم أجنبي.. والديمقراطيون يسيطرون على مجلس الشيوخ الأمريكي

تعليق جميع التصاريح الترفيهية الصادرة عن "دبي للسياحة"

السعودية تمنح الجنسية للأطفال "مجهولي النسب"

تواصل الاضطرابات في تونس وسط دعوات للتظاهر

قرار لترامب يستثني الإمارات من رسوم الألومنيوم

بايدن مدشنًا عهدًا جديدًا: نريد أن نجعل أمريكا قوة عظمى مجددًا

أول تغريدة لسيدة أميركا الأولى على "تويتر"

الصحة العالمية: لم نسجل أي وفيات بسبب لقاحات كورونا

بايدن يلغي مرسوم ترامب الذي يمنع دخول مواطني بعض البلدان المسلمة الأراضي الأمريكية









تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الخميس، عددًا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، أفادت صحيفة "الخليج" بإعلان وزارة الصحة الإماراتية، أمس الأربعاء، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 263.729 ألف حالة. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة ست حالات مصابة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 762 حالة.





وأشارت صحيفة "البيان" إلى إعلان المكتب الإعلامي لحكومة دبي أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أصدرت دبي للسياحة (دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي) أكثر من 200 مخالفة لعدم الامتثال للإجراءات الاحترازية، وقامت بإغلاق حوالي 20 منشأة.





وأضاف المكتب في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه ولضمان الصحة العامة والسلامة، سيتم تعليق جميع التصاريح الترفيهية الصادرة عن دبي للسياحة، ونحن على تواصل مستمر مع السلطات الصحية.





وقالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن وزارة تنمية المجتمع في الإمارات أطلقت أمس، حملة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع تمتد ليومين، لتطعيم كبار المواطنين والمقيمين بلقاح «كورونا»، في مركز سعادة المتعاملين التابع لها الكائن بمنطقة جميرا، ووجهت دعوات لهم للحضور إلى المركز لأخذ اللقاح.





واستهدفت الحملة، أمس، 150 مسنًا، سجلوا لأخذ اللقاح في المركز، إلا أن توفير اللقاح كان متاحًا لجميع الراغبين في أخذه بالمركز، شرط الانتظار للخضوع للمعاينة الطبية المطلوبة قبل السماح له بأخذ اللقاح، وكذلك الانتظار من 20 إلى 30 دقيقة بعد الحصول على اللقاح، للاطمئنان والتأكد من عدم ظهور أي أعراض تعب تحتاج إلى تدخل طبي.





وأشارت صحيفة "الوطن" إلى استقبال الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، والتعاون الدولي، حيث نقل له رسالة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.





وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، كما تم استعراض الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





وقالت صحيفة "الخليج" إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، استثنى الإمارات العربية المتحدة من رسوم جمركية تبلغ 10% فُرضت على معظم واردات الألومنيوم في 2018، مضيفا أن البلدين توصلا إلى اتفاق حصص سيحد من واردات الألومنيوم.





وفي بيان أصدره البيت الأبيض قبيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، قال ترامب إن إبرام الاتفاق جاء في ضوء العلاقات المهمة بين البلدين.









عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة "البيان" إعلان هيئة حقوق الإنسان السعودية إنه من حق أي طفل ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين أن يحصل على الجنسية السعودية، وفقا لحقوق الطفل في الأنظمة الوطنية.





وذكرت الهيئة، أن الأنظمة الوطنية تحفظ حقوق الطفل، وكل من ولد لأبوين مجهولين بالمملكة يكون سعوديًا، وتوفر له الدولة الرعاية الصحية المتكاملة.





وأوضحت صحيفة "الخليج" إعلان شركة فلاي دبي، اليوم استئناف رحلاتها إلى قطر، وستبدأ الناقلة رحلاتها بواقع رحلتين يوميا من مطار دبي الدولي إلى مطار حمد الدولي في الدوحة اعتبارًا من 26 يناير.





وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي" غيث الغيث: "بإعلان اليوم نرى شبكة فلاي دبي تنمو إلى 64 وجهة. ستبدأ الرحلات إلى الدوحة اعتبارًا من 26 يناير ولتلبية الطلب المتوقع، يسعدنا إطلاق رحلتين يوميًا ونأمل أن نتمكن من الاستمرار في نمو رحلاتنا".





وأشارت صحيفة "الوطن" إلى إعلان منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، ليل الثلاثاء - الأربعاء، أنّ إسرائيل طرحت، عشية أداء الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليمين الدستورية، مناقصات لبناء أكثر من 2500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.





وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بمواصلة الاضطرابات في مناطق في تونس، وتواترت الدعوات للتظاهر والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين إثر صدامات ليلية بين قوات الأمن ومحتجين خلال الأيام الأخيرة.





واندلعت الاضطرابات في تونس غداة الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، واستمرت حتى ليل الثلاثاء - الأربعاء.









دوليا، قالت صحيفة "البيان" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دشن عهدًا جديدًا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بعد تنصيبه الأربعاء على سدة البيت الأبيض، داعيا الشعب الأمريكي إلى الوحدة من أجل أن تصبح أمريكا قوة عظمى مجددًا.







وأكد الرئيس الأمريكي في أول خطاب له في البيت الأبيض كرئيس للولايات المتحدة أنه يعمل لصالح الشعب الأمريكي، ومطالبا فريق عمله على العمل بصدق لصالح البلاد. وأوضح بايدن، وهو يخاطب الشعب الأمريكي وأعضاء إداراته، أنه "سينهي خدمات أي شخص لا يعامل الأمريكيين باحترام" وأنه "سيتحمل مسئولية أي خطأ يمكن أن يرتكبه".





وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أعلنت يوم الأربعاء أن أول اتصال هاتفي للرئيس الأمريكي جو بايدن مع زعيم أجنبي سيكون مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الجمعة.





وخلال أول إفادة لها، قالت ساكي إن الزعيمين سيناقشان القضايا الثنائية فضلا عن مناقشة إلغاء بايدن للتصريح ببناء خط أنابيب كيستون.





وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أول تغريدة نشرتها السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية، جيل بايدن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، تضمنت فيديو لها وللرئيس جو بايدن لدى وصولهما إلى نورث بورتيكو في البيت الأبيض، بعد حفل التنصيب الذي جرى في واشنطن مساء أمس. وأرفقت بايدن الفيديو بتغريدة توجهت فيها للأميركيين جاء فيها: "شكرًا لك على إيمانكم بشيء أكبر منا جميعا، بأننا سنبني عالمًا أفضل لأننا سنفعل ذلك معا.





وأوضحت صحيفة "الاتحاد" تأكيد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الرئيس السابق دونالد ترامب، ترك له "رسالة كريمة جدا" على سطح مكتبه الرئاسي في المكتب البيضاوي. وقال بايدن إنه لن يكشف عن محتوى الرسالة إلا بعد أن يتحدث مع ترامب.





وأفادت صحيفة "الوطن" بتوقيع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن مرسوما يرفع الحظر الذي فرضه سلفه دونالد ترامب على دخول مواطني بعض البلدان معظمها مسلمة للأراضي الأمريكية.





وأصبح هذا المرسوم بين المراسيم الـ15 الأولى التي وقعها بايدن في يومه الأول في البيت الأبيض، وبينها مراسيم تلغي أوامر ترامب السابقة بشأن بناء الجدار على الحدود مع المكسيك والانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ وغيرها.





كما أشارت صحيفة "البيان" إلى توقيع بايدن أمرا بوضع الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي في جميع المباني الاتحادية وتطوير برنامج للكشف عن إصابة الموظفين الاتحاديين بكوفيد-19، في خطوة أولى لمكافحة الوباء الذي أودى بحياة ما يربو على 400 ألف أمريكي.





وذكرت صحيفة "الخليج" أن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، تسلم الأربعاء، الحقيبة النووية البالغة الأهمية، من فريق الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب. وجاء تسلم الحقيبة النووية قبيل حفل تنصيب بايدن في مبنى الكابيتول (الكونجرس).





وأفادت صحيفة "الوطن" بسيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ الأمريكي عندما أدى ثلاثة أعضاء جدد من الديمقراطيين اليمين لمنح الحزب السيطرة على الكونجرس بمجلسيه والبيت الأبيض لأول مرة منذ عشر سنوات.





وأشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى تعهد وزير الخارجية في إدارة جو بايدن، أنتوني بلينكن، أمس، بإعادة أميركا إلى دور «القيادة»، وتعزيز التحالفات، بالتخلي عن الدبلوماسية الأحادية الجانب التي تبناها دونالد ترامب، وقال بلينكن: «يمكننا تعزيز تحالفاتنا الجوهرية، التي تقوي نفوذنا في أنحاء العالم»، مضيفًا: «معًا، نحن في وضع أفضل بكثير للتصدي لتهديدات تمثلها روسيا وإيران وكوريا الشمالية».





وأفادت صحيفة "البيان" بتأكيد منظمة الصحة العالمية أنها لم تسجل أي وفيات ناجمة عن تلقي اللقاحات بين المصابين بفيروس كورونا.



