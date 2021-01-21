ضبط 6 آلاف قطعة مستلزمات طبية مغشوشة قبل طرحها بالأسواق بالقاهرة

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 6 آلاف قطعة مستلزمات طبية "كمامة وجوانتى" بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة صاحب شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وذلك قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



