ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 6 آلاف قطعة مستلزمات طبية مغشوشة قبل طرحها بالأسواق بالقاهرة

الخميس 21/يناير/2021 - 11:30 ص
مستلزمات طبية مغشوشة
مستلزمات طبية مغشوشة
Advertisements
كتب محمد صبري
تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 6 آلاف قطعة مستلزمات طبية "كمامة وجوانتى" بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة صاحب شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وذلك قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط 50 ألف قطعة أدوات مدرسية وأجهزة منزلية مجهولة المصدر بالقاهرة

ضبط 18 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركة غير مرخصة بالقاهرة

فى حملة على الأسواق.. أمن القاهرة يضبط أطنانا من الأغذية الفاسدة

ضبط 3 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالغربية

ضبط 8 أطنان "بلاستيك خام" مجهول المصدر بالقاهرة

ضبط 27 ألف نظارة شمس ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

ترشيحاتنا

كيف أخرج زكاة المال على الوديعة البنكية؟.. الإفتاء تجيب

يقترب من 2 طن.. إحباط محاولة بيع تمثال أثري ضخم بالإسماعيلية

تزوجت 6 أشهر وعلاقتها بشقيقها أحمد.. تعرف على أبرز تصريحات إيناس مكي بعد ظهورها الأخير

وكيل جيرالدو: قضيتي ضد النادي الأهلي مستمرة أمام الفيفا

أحمد شوبير يكشف قيمة فسخ تعاقد النادي الأهلي وجيرالدو

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان تكتسي بالأبيض.. الجليد سيد الموقف من أعلى القمم إلى فقش الموج.. صور

تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور

تبدأ من 297 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار رينو ميجان موديل 2021.. صور