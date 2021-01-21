"الأورمان" تستكمل تطوير وإعادة إعمار 211 منزلا في بني سويف

تستكمل جمعية الأورمان بمحافظة بني سويف إعادة إعمار 211 منزلا بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة بني سويف بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى ضمن خطة للمشاركة المجتمعية والمسؤلية المجتمعية .





وأكد اللواء ممدوح شعبان ، مدير عام جمعية الأورمان، أنه يتم إعادة إعمار 60 منزلا بقرية مناشي أبو صير مركز الواسطى وقرية شنرا مركز الفشن.





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وبالتعاون مع البنك الأهلى المصرى تستكمل الأورمان اعادة اعمار 132 منزل بقرية الشركة مركز ناصر وقرية خورشيد مركز إهناسيا وقرية الحماوى مركز بني سويف وقرية الكوم الاحمر مركز سمسطا، و(19) منزل بقرية الامانى مركز سمسطا.





وأوضح شعبان أن الجمعية ترحب بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى وتؤكد دعمها للمسئولية المجتمعية من خلال مشروع جمعية الأورمان الإنسانى الرائد لإغاثة وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا معتبرا أن دورها هام جدا في دعم جهود الدولة وفي قيام المجتمع الأهلي بدوره في تخطي الشرائح الأكثر احتياج.





وأشار شعبان، ان مراحل عمل تنمية وتطوير واعادة اعمار القرى الاشد احتياج ببني سويف يتضمن ترميم جدران المنازل المتهالكة وعمل اسقف وتركيب الابواب والشبابيك وعمل المحارة والدهانات وتركيب السيراميك والحمامات والمطبخ وعمل وصلات الكهرباء ومياه الشرب النقية .





يذكر أن جمعية الأورمان نفذت عدد هائل من الخدمات والمشروعات الخيرية للأسر الأكثر احتياجًا ومنها توزيع المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وتوزيع المساعدات الموسمية من شنط رمضان ولحوم الأضاحى وبطاطين الشتاء واعادة اعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وتقديم خدمات طبية مميزة منها توقيع الكشف على عيون الالاف من سكان القرى الاشد احتياج فى مجالات العيون والقلب واجراء الجراحات المطلوبة لهم فضلًا عن انشاء مستشفى سرطان الصعيد شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر .



