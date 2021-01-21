قبل زيارته بشهر.. البابا فرنسيس يبعث برسالة إلى الرئيس العراقي عقب تفجير بغداد

أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الخميس، عن إدانته للتفحير الانتحاري المزدوج وسط العاصمة العراقية بغداد، الذي راح ضحيته 32 شخصًا على الأقل.





واعتبر البابا فرنسيس الذي من المقرر أن يزور العراق في مارس المقبل، أن الهجوم الانتحاري الذي وقع في بغداد اليوم عمل وحشي وأحمق، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.





وبعث البابا فرنسيس برسالة إلى الرئيس العراقي، برهم صالح، لكنه لم يشر فيها إلى إمكانية أن يؤثر الانفجار على زيارته المقررة إلى العراق أم لا.





واستنكر البابا فرنسيس في رسالته هذا العمل الوحشي وأكد أنه يصلي من أجل الضحايا المتوفي وعائلاتهم وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.



