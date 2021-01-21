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برلمان

رئيس البرلمان: هيئة المكتب تدرس الأوجه القانونية لاستجواب بكري ضد وزير قطاع الأعمال

الخميس 21/يناير/2021 - 05:58 م
رئيس البرلمان المستشار
رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي إن هيئة المكتب المكونة من الرئيس والوكيلين ستناقش الأوجه القانونية لعرض الاستجواب المقدم من مصطفى بكري ضد وزير قطاع الاعمال على الجلسة العامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة حيث وجه رئيس المجلس كلامه للنائب مصطفي بكري خلال الجلسة العامة.

وكان النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب تقدم بأول استجواب فى دور الانعقاد الحالى إلى وزير قطاع الأعمال العام عن دوره ومسئوليته فى اتخاذ قرار بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان ومدى خطورة ذلك على السلم الاجتماعى والاقتصاد المصري.

وقال بكرى، إن الشركة تمتلك من الإمكانيات ما يضمن لها الاستمرارية اذا كانت هناك جدية فى الإصلاح والتطوير الآن و قرار تصفية الشركة جاء صادما وكأن هناك تعمد لإفشال الشركة ثم تصفيتها وتشريد العاملين بها لتلحق بالشركة القومية للأسمنت المجاورة لها.

وقال عضو مجلس النواب فى أوراق استجوابه، إن شركة الحديد والصلب عانت خلال السنوات الأخيرة من تعمد التهميش وعدم الجدية فى الإصلاح والتطوير، مما تسبب فى حدوث خسائر متتالية حتى أصبحت الشركة تنتج حوالى 10% فقط من الطاقة التصميمية لها، على الرغم من كونها الشركة الوحيدة فى مصر التى تنتج صناعة متكاملة من الحديد والصلب، وتمتلك خامات محلية قادرة على استيعابها بوصفها الحالى، فهى الشركة الوحيدة أيضًا التى تستخدم تكنولوجيا الأفران العالية، وقد تم تصميم هذه الأفران العالية لتكون لديها القدرة على استيعاب الخامات المحلية بالمواصفات الموجودة حاليا بالمناجم.
رئيس البرلمان: هيئة المكتب تدرس الأوجه القانونية لاستجواب بكري ضد وزير قطاع الأعمال
رئيس البرلمان: هيئة المكتب تدرس الأوجه القانونية لاستجواب بكري ضد وزير قطاع الأعمال
رئيس البرلمان: هيئة المكتب تدرس الأوجه القانونية لاستجواب بكري ضد وزير قطاع الأعمال
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