ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

12 إصابة كورونا.. تأجيل مباراة الاتحاد السكندري ومصر المقاصة

الخميس 21/يناير/2021 - 06:17 م
صدى البلد
Advertisements
ملك موسى
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة نادى الاتحاد السكندرى و نادى مصر المقاصة في إطار مباريات الأسبوع التاسع و التي كان من المقرر إقامتها بعد غدًا السبت 23 يناير2021 بإستاد المقاولون العرب لتقام يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021 بإستاد المقاولون العرب في تمام الثانية و النصف عصرًا ، و ذلك نظرًا لإيجابية ( 6 ) ستة مسحات جديدة بين صفوف لاعبى الفريق بالإضافة إلى أستمرار إصابة ( 6 ) ستة لاعبين أيضًا بالفريق ليصل إجمالي اللاعبين المصابين بصفوف فريق الاتحاد السكندرى اللذين ثبت إيجابية المسحة الطبية لهم ( 12 ) اثنا عشر لاعبًا بالإضافة إلى ( 4 ) حالات إيجابية بين صفوف الجهاز الفني
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مسحة طبية جديدة لوليد سليمان

كورونا تواصل ضرب الأهلي.. إصابة مدرب أحمال الفريق قبل مواجهة الزمالك

أنا جزار في الملاعب.. أحمد عيد عبد الملك يكشف انتماءات عائلته الكروية

الصفقة الثالثة .. الاتحاد السكندرى يضم لاعبا جديدا من الأهلي رسميا

عصام عبدالفتاح: محاولات لإجراء مسحة كورونا جديدة لمنتخب الشباب

بسبب كورونا.. المقاولون العرب مهدد بفقد 7 لاعبين أمام النجم الساحلي بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

قتلت 600 فتاة وشربت دماءهن.. تعرف على ملكة الدم أبشع مجرمة في تاريخ البشرية

رمى التورتة في وشها.. تصرف صادم من العريس يوم الزفاف لسبب غريب.. شاهد

مصرع 6 سوريين من أسرة واحدة في حادث على صحراوي بني سويف

تحتاج لـ 62 هدفا .. الاتحاد التشيكي يصدم رونالدو في لقب الهداف التاريخي

التصرف الشرعي لامرأة صائمة فاجأها الحيض قبل المغرب بدقائق.. أمين الفتوى يجيب

هزة أرضية بقوة 5 ريختر بالمحافظات الساحلية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جاتوه.. خطوة بخطوة

سعر ومواصفات بورش تايكان 2021 بعد طرحها رسميا.. صور

هيونداي تستعد لطرح بايون HUNDAI BAYON SUV للمرة الأولى .. صور