12 إصابة كورونا.. تأجيل مباراة الاتحاد السكندري ومصر المقاصة

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة نادى الاتحاد السكندرى و نادى مصر المقاصة في إطار مباريات الأسبوع التاسع و التي كان من المقرر إقامتها بعد غدًا السبت 23 يناير2021 بإستاد المقاولون العرب لتقام يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021 بإستاد المقاولون العرب في تمام الثانية و النصف عصرًا ، و ذلك نظرًا لإيجابية ( 6 ) ستة مسحات جديدة بين صفوف لاعبى الفريق بالإضافة إلى أستمرار إصابة ( 6 ) ستة لاعبين أيضًا بالفريق ليصل إجمالي اللاعبين المصابين بصفوف فريق الاتحاد السكندرى اللذين ثبت إيجابية المسحة الطبية لهم ( 12 ) اثنا عشر لاعبًا بالإضافة إلى ( 4 ) حالات إيجابية بين صفوف الجهاز الفني