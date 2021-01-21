هل حساسية العين من أعراض كورونا.. خبير بجامعة هارفارد يرد

رد الدكتور أسامة حمدي استاذ السكري فى مستشفيات جامعة هارفارد الأمريكية، على سؤال " هل حساسية العين من أعراض فيروس كورونا ".





وقال إن حاسية العين من الاعراض النادرة، الخاصة بالإصابة بكورونا وأنها من الأشياء التى نضعها فى آخر الاحتمالات وليس أول الاحتمالات.





وأضاف خلال برنامج " مصر الأصل " المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامي أحمد فايق، أن الشخص إذا كان يعانى من أكثر من عرض، ومعه حساسية فى العين من الممكن أن يكون كورونا، ولكن حساسية العين فقط لا نضعها سببا أوليا للإصابة.





وطالب الجميع بتوخى الحذر، وتحديدًا أصحاب الأمراض المزمنة، والذين يعانون من السمنة.





وأشار إلى أن أى شخص يشعر بأعراض كورونا عليه أن يقوم بعمل الفحوصات الطبية، لمعرفة هل هي كورونا أم لا، وفى جميع الأحوال مع حالة الشعور بأعراض كورونا يجب العزل.



