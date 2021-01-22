ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلاد نسرين إمام.. تعرف على عمرها الحقيقي

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:06 ص
نسرين امام
نسرين امام
Advertisements
شروق ابراهيم

تحتفل اليوم الفنان نسرين إمام بعيد ميلادها الـ 35 وهى احدى النجمات اللاتى قدم عدد من الأعمال الفنية ولكنها توقفت عن التمثيل فى 2010. 

درست في الأكاديمية البحرية في القاهرة وعملت كمعيدة فيها لمدة شهرين قبل أن تتجه للتمثيل.

بدايتها كانت عندما قدمها أحد أصدقائها للمخرجة إيناس بكر للعمل في مسلسل حنين وحنان مع الفنان عمر الشريف ومجموعة من الفنانين عام 2007.

ثاني أعمالها كان مسلسل قلب ميت مع شريف منير وغادة عادل ومن إخراج مجدي أبو عميرة عام 2008. في نفس العام شاركت في مسلسل جدار القلب مع خيرية أحمد وأحمد زاهر ومن إخراج أحمد صقر ومسلسل أدهم الشرقاوي مع محمد رجب وإخراج باسل الخطيب والذي حصلت على جائزة أفضل ممثلة دور ثان عن دورها فيه من مهرجان الإعلام العربي.

 

عام 2009 شاركت في سيت كوم راجل وست ستات الجزء الرابع مع أشرف عبد الباقي ومجموعة من الفنانين ومن إخراج أسد فولادكار.

 

عام 2010 شاركت في مسلسل مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة مع الفنان محمد هنيدي ومن إخراج سامح عبد العزيز ومسلسل برة الدنيا مع شريف منير وأميرة العايدي ومن إخراج مجدي أبو عميرة وتوقفت عن التمثيل بعدها بسبب حملها. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بإطلالة مبهجة.. منة فضالي تخطف قلوب متابعيها عبر انستجرام

بعد إجرائها عملية جراحية.. منة فضالى تكشف تفاصيل حالة والدتها الصحية

"ليكن بينك وبين الناس حدود".. تعرف على نصيحة منة فضالى لجمهورها

أزمة بين منة فضالي ومنتج مسلسل سكن بنات.. تفاصيل

دور جديد.. أميرة العايدي: أواصل تصوير مسلسل ضربة معلم

منى الشاذلي مهنئة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها: دائما مصدر الطاقة الإيجابية

ترشيحاتنا

معهد البحوث الفلكية يكشف حقيقة غرق الدلتا.. فيديو

العريس يجلد أصدقاءه بالكرباج.. أغرب عادات الزفاف فى حلايب وشلاتين.. صور

زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ يعطي تحذيرا نهائيا لترامب قبل محاكمته

الصحة: الوزارة جاهزة لتطعيم المواطنين بـ لقاح كورونا

بسبب بكائها المستمر.. أب يلحق إصابات مميتة برضيعته ذات الـ5 أشهر

حازم إمام يعلق على صدارة الأهلي لجدول الدوري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخصية اليوم في علم الأرقام .. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

51 درجة تحت الصفر.. لقطات مروعة لتجمد حيوانات حتى الموت في كازاخستان

خسر 5 آلاف جنيه.. امرأة تنتقم من حبيبها الخائن بحيلة مفاجئة «أونلاين»