حكاية أكبر لوحة لآية الكرسي.. أحمد نبوي: نفذتها يدويًا في 243 ساعة.. تفاصيل

أبهر الشاب أحمد نبوي، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بموهبته الكبيرة في الخط العربي خاصة لوحته الأخيرة لآية الكرسي التي نالت إعجاب الآلاف في وقت قصير، حيث أنجزها الطالب بكلية الهندسة يدويًا في 243 ساعة فقط على مدار 27 يومًا متفرقين.









ويقول أحمد ابن قرية مليح التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية لـ «صدى البلد» إنه يعشق منذ الصغر الرسم والخط العربي كوالده، لكنه بدأ فى تقليد الخطوط العربية منذ بداية جائحة كورونا، حيث يبدأ يومه في الاستيقاظ من النوم مبكراً والذهاب إلى كلية الهندسة جامعة المنوفية.





و اعتاد أحمد نبوي على التفوق حيث حصل على مجموع كبير فى الشهادة الاعدادية، وقرر الالتحاق بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة قويسنا، وعقب التخرج من المدرسة بمجموع كبير قرر الالتحاق بالمعهد الفنى الصناعى مع الالتحاق بوظيفة بشركة مياه حتي يستطيع الانفاق على المعهد معتمداً على نفسه، وعقب الانتهاء من المعهد حصل على مجموع كبير، وإلتحق بكلية الهندسة الإليكترونية بشبين الكوم قسم كهرباء.





وأكد أحمد صاحب الـ 21 عامًا أنه يطور نفسه ذاتيًا عن طريق مشاهدة الفيديوهات على يوتيوب، إضافة إلى محاولته المستمرة للعمل أطول فترة ممكنة في فن الخط العربي باستخدام " أدوات تحبير، ويوني بن، وألوان سن ريشة" حيث أنجز حتي الآن من 20:30 لوحة بأحجام صغيرة باستثناء لوحة آية الكرسي التي تعد الأكبر في العالم للآية الكريمة بخط اليد.





وأوضح أحمد نبوي أن حجم لوحة آية الكرسي والزخارف الموجودة فيها صعبة ومليئة بالتفاصيل، وإذا احتاج إلى أي مساندة أو دعم يلجأ إلى والده وزملاءه من قسم العمارة والكهرباء بكلية الهندسة نظرًا لخبرتهم في الألوان، وعن فكرة البرواز فقد اعتادها أحمد في جميع أعماله اليدوية حيث أنه يبيعها في النهاية للمواطنين، كما استعان بنجار لبروزة اللوحة الأخيرة في البيت.





أما عن الصعوبات التي تواجهه، فقال أحمد: «أنشغل في لوحات الخط العربي في يوم إجازتي فقط، حيث أني أمارس هذه الهواية بجانب عملي في شركة مياه، ودراستي في كلية الهندسة»، مختتمًا: «نفسي أطور من موهبتي أكتر، وأكون في وظيفية كبيرة مستقبلًا».