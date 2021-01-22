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أخبار العالم

بريطانيا تدرس تخصيص 500 جنيه إسترليني لكل مصاب بكورونا لتشجيع العزل الذاتي

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:00 ص
صدى البلد
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ا ش ا
كشفت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية عن خطة يدرسها وزراء بريطانيا لتخصيص 500 جنيه إسترليني لكل شخص يثبت أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بغض النظر عن وضعهم المالي، وذلك لتشجيعهم على العزل الذاتي.

وذكرت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة - أن الخطة تهدف إلى تشجيع المزيد من الأشخاص على إجراء الاختبار وإقناع أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي بالبقاء في المنزل.

ورجحت أن تثير الخطة التي قد تصل تكلفتها إلى 450 مليون جنيه استرليني أسبوعيا قلق وزارة الخزانة البريطانية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تخوف العديد من العاملين المستقلين تكبد خسائر مادية إذا امتثلوا لتوجيهات العزلة الذاتية.

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