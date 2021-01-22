بين أفضل 25 دولة.. البحرين الأولى عربيا في مكافحة الإتجار بالأشخاص

كشف تقرير للخارجية الأمريكية أن البحرين وللعام الثاني على التوالي احتلت المركز الأول عربيًا في مكافحة الإتجار بالأشخاص، وجاءت ضمن أفضل 25 دولة في العالم بمكافحة هذه الجريمة.





وقالت السفارة الأمريكية في البحرين الخميس: "نحن ندرك العمل المهم الذي تقوم به حكومة مملكة البحرين لمكافحة الاتجار بالأشخاص،حيث حققت البحرين للعام الثالث على التوالي الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص".





وأضافت السفارة: "نحث حكومة مملكة البحرين على الثبات في جهودها في هذه القضية المهمة".



