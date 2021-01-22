ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إصابة زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بـ فيروس كورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:01 م
زيدان
زيدان
Advertisements
محمد السعيد
أكدت صحيفة "  ماركا" الإسبانية إصابة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وذكرت الصحيفة الإسبانية،  أن نتيجة مسحة كورونا، لـ زين الدين زيدان جاءت إيجابية".

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن زيدان لن يتمكن  من حضور المؤتمر الصحفي لمباراة ألافيس الذي سيعقد اليوم الجمعة".

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس غدا السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني. 

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بـ 44 نقطة. 

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفًا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الدوري الإسباني.. موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

تشكيل ريال مدريد لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتعادل سلبيا مع إشبيلية في الشوط الأول

ديربي العاصمة.. تشكيل أتليتكو وريال مدريد فى الدوري الإسباني

إصابة إيفو جربيتش حارس أتلتيكو مدريد بفيروس كورونا

الدوري الإسباني.. سيلتا فيجو يتقدم على ألافيس بهدف في الشوط الأول.. فيديو

ترشيحاتنا

الحبس في الحال وغرامة 4000 جنيه.. 3 أشهر جديدة من الطوارئ لمواجهة كورونا

فضيحه أخرى.. هاني حتحوت يفتح النار على تصريحات أحمد مجاهد على إيقاف الشناوي

الكلب والجرو.. ظاهرة فلكية شتوية في سماء السعودية

أعراض السكتة الدماغية.. ونوع خطير يهمله الكثيرون

وزير التعليم: كل المنشور عن الامتحانات والترم الثاني "شائعات"

من بينها تساقط الشعر.. أعراض نقص فيتامين د بالجسم.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض السكتة الدماغية.. ونوع خطير يهمله الكثيرون

بإطلالة شتوية.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

خبير مناعة: ارتداء الكمامة أكثر من 4 ساعات قد يصيبك بـ كورونا