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سيارات

محدش صاحي إلا جراحي .. مشوار بدر شكمان من الميكانيكا إلى الشهرة | فيديو وصور

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:50 م
محدش صاحي إلا جراحي..
محدش صاحي إلا جراحي.. مشوار بدر شكمان من الميكانيكا للشهرة
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ماجدة المهدي عدسة : إيهاب أشرف
أخذ شهرة واسعة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ردد جمل تشبه أمثالنا الشعبية التراثية، ولكن بطريقة عصرية تشبه مجتمعنا الحالي، ذاع صيتها وأصبح يرددها الكثيرون بطريقة طريفة ليختتموا هذه الجمل بأقوال مأثورة "بدر شكمان"، نعم إن حديثنا اليوم عن نجم السوشيال ميديا صاحب المقولة الشهيرة " إيه لازمة حياتك وأنا أمي مش حماتك".

"محدش صاحي إلا جراحي" بهذه الكلمات بدأ بدر محمد أحمد علي الشهير بـ " بدر شكمان " حديثه معنا ليقوم حينها بإيضاح رسالته التي تكمن خلف تلك الكلمات بأن نفسك وساعديك هي من تقوم بحملك في الشدائد فلا تنتظر مساعدة من أحد، " يعني بالبلدي كده متمسحش دمعتك إلا إيدك"، هكذا ردد كلماته بخفة وأريحية المواطن المصري البسيط.

يقول " بدر شكمان" إنه اشتهر بهذا الاسم نظرا لعمله في مجال إصلاح السيارات وخاصة مخارج العادم " الشكمانات"، وذلك منذ أكثر من 35 عام، وأنه سيستمر في هذه المهنة حتى وإن أصبح هناك مصدر رزق آخر نتج عن شهرته لأن هذه المهنة هي أساس حياته، وأيضًا جزء رئيسي من شهرته، مضيفًا " أنا عندي بنت وولدين والشغلانة دي هي قوت يومنا ".

"خدها اسكرين لو وقفوك في كمين"  يكمل بدر شكمان حديثه بهذه الحكمة العجيبة بطريقته الكوميدية، ليؤكد على أن هذه الجمل تخرج منه بكل تلقائية دون أي إعداد مسبق لها أو سماعها من شخص أخر، فكانت تثير دهشة وإعجاب من حوله، لذلك اقترح عليه العديد من أصدقائه أن يقوموا بمشاركتها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وتابع كلامه مستعينا بأشهر أقواله  "طول ما انت شاري هيتلعب بيك أتاري" و"محتاج فلاح يزرع فيا الأمل" و "محتاج نجار ينشر فيا الفرحة" و "اتحدى البيج رامي يشيل همي".

لاقت هذه الجمل تفاعلًا وإعجابًا كبيرًا من الناس في فترة وجيزة ، كما أنه أصبح لديه العديد من المعجبين والذين يذهبون إليه لأخذ بعض الصور التذكارية معه، ليستغل حينها الفرصة ويقوم بتقديم بعض النصائح لشباب الجيل الحالي على حد قوله، مؤكدًا أنه بالفعل تمت الاستجابة للعديد من هذه النصائح، فهناك بعض الشباب الذين توقفوا عن تعاطي الممنوعات.

ومن بين الطرائف التي يرويها "شكمان" والتي حصلت على نسب عالية من الاعجابات في وقت قصير، أنه أثناء تناوله وجبة الإفطار مع بعض أصدقائه، قال لهم "زيحوا ده العيا مر"، مشيرًا إلى أن صفحته وصلت حاليًا إلى 400 ألف متابع، بعدما كانت في البداية 60 ألف متابع فقط، وأنه مستمر في تقديم هذه المحتويات الترفيهية الكوميدية التي تنال إعجاب الكثيرين.

واختتم "شكمان" حديثه لنا عن هوايته المفضلة وهي لعب " الدومينو" برفقة أصدقائه، ودائمًا ما يحاول مشاركة جيرانه في هذه اللعبة بعد انتهائهم من العمل وقبل ذهباهم إلى المنزل للترفيه عنهم والتخفيف من أعباء الحياة وضغوط العمل، ليذهبوا إلى منزلهم حاملين بعضا من البهجة لعائلتهم.
محدش صاحي إلا جراحي .. مشوار بدر شكمان من الميكانيكا إلى الشهرة | فيديو وصور
محدش صاحي إلا جراحي .. مشوار بدر شكمان من الميكانيكا إلى الشهرة | فيديو وصور
محدش صاحي إلا جراحي .. مشوار بدر شكمان من الميكانيكا إلى الشهرة | فيديو وصور
محدش صاحي إلا جراحي .. مشوار بدر شكمان من الميكانيكا إلى الشهرة | فيديو وصور
محدش صاحي إلا جراحي .. مشوار بدر شكمان من الميكانيكا إلى الشهرة | فيديو وصور
محدش صاحي إلا جراحي .. مشوار بدر شكمان من الميكانيكا إلى الشهرة | فيديو وصور
محدش صاحي إلا جراحي .. مشوار بدر شكمان من الميكانيكا إلى الشهرة | فيديو وصور
محدش صاحي إلا جراحي .. مشوار بدر شكمان من الميكانيكا إلى الشهرة | فيديو وصور
محدش صاحي إلا جراحي .. مشوار بدر شكمان من الميكانيكا إلى الشهرة | فيديو وصور
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