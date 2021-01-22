مصممو ممشى "ربط برج القاهرة بالمتحف المصري" يكشفون مزايا المشروع

استضاف الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر قناة "dmc"، اليوم الجمعة، مجموعة من المهندسين المصريين الذين حصلوا على الجائزة الأولى في مسابقة دولية بتصميم معماري جديد، يربط بين المتحف المصري، وبرج القاهرة.





وبدورها أشارت المهندسة هدى عصام، إلى أن المشروع نتاج تفكير وبحث استمر لمدة عام، من أجل التغلب على كل العوائق البصرية التي تحول دون رؤية المعالم التاريخية المهمة، كما يعتبر المشروع متنفسًا لأهالي العاصمة لأن نسبة المساحة الخضراء فيها قليلة.





ومن جهته أكد المهندس مصطفى أحمد، أن المشروع استخدم أشجار الأكاسيا إذ أنها تشكل الظل وتوجد في أماكن الجلوس، كما عاين فريق العمل كل المشكلات التي توجد في مواقع المشروع، من أجل إعداد مشروع متكامل يحل كل المشكلات التي تواجهه.