توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 23/1/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟، سؤال يطرحه الجميع لذلك؛ إليك توقعات الأبراج لليوم السبت 23 يناير2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج، نور فيصل، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج الحمل:





مهنيًا: عمل استثنائي يعود عليك بربح مادي غير متوقع وتبحث عن إنجاح مشاريعك لكن تجد نفسك تحت ضغط كبير

عاطفيًا: ما زلت متسرّعًا والاقوال تخرج منك من دون تفكير ما يزعج الشريك محاولًا الابتعاد عنك قدر المستطاع

صحيًا: بسبب الضغوط وبعض القوى النافذة قد تصاب بانهيار عصبي مفاجئ تكون مضاعفاته بسيطة جدًا





برج الثور:



مهنيًا: أنظر إلى الأمور بإيجابية، وتعلّم كيف تحوّل الخسارة إلى ربح أكيد

عاطفيًا: تطرح مواضيع شائكة تتسبب بجرح مشاعر الشريك، لكنه يتفهم الظروف ويصبر عليك كثيرًا

صحيًا: خفف قدر الإمكان من ساعات العمل الإضافية، وخصص المزيد من الوقت لنشاطاتك الترفيهية





برج الجوزاء:

مهنيًا: حيويتك فائضة وتعلن عن شراكة ما وتتألق بشخصية مميّزة وتبدو متزنًا في خياراتك

عاطفيًا: مصير المستقبل مع الشريك يتحدّد اليوم، لكنه رهن بما تنتج منه المفاوضات بينكما

صحيًا: لا تدع أحدًا يشوش أفكارك ويثير قلقك لغاية في نفسه





برج السرطان:

مهنيًا: تعاكسك الظروف خلال هذه الفترة وربما تكون غير قادرًا على مواكبة ما يحصل في العمل أو تكون منتفضًا على واقع ما فكن حذرا

عاطفيًا: عودة حب قديم إلى حياتك، وإعادة نظر في بعض المشاريع العاطفية، واهتمام بالماضي

صحيًا: يوم مثالي للتخلّص من الأفكار التشاؤمية أو الإحساس بالضعف الجسدي





برج الاسد:

مهنيًا: عليك التكتّم وقد تميل إلى أشخاص أكبر سنًّا أو سلطة، أو يحيّرك شأن شراكة لا تراها مناسبة

عاطفيًا: لا تتباهَ أمام الشريك بحبك الكبير له، فهو يعرفه فيك منذ اليوم الأول وإلا لما اختارك لإكمال الحياة معًا

صحيًا: وضعك الصحي غير منتظم اليوم ويمكن أن يتقلب من سيّىء إلى أسوأ





برج العذراء:

مهنيًا: مشاريع جديدة وأفكار مميزة وتحولات، تظهر تفوقًا ويبتسم لك القدر وتتاح لك فرصة إظهار مواهبك

عاطفيًا: إذا كنت أعزب فهذا اليوم المناسب جدًّا لإنهاء الوحدة والفراغ، تجد نفسك متفائلًا، وتسعد بتلبية الدعوات أو الخروج مع الأصدقاء

صحيًا: لن تحتاج إلى زيارة الطبيب إذا مارست الرياضة بانتظام وانتبهت لنوعية أكلك





برج الميزان:



مهنيًا: عليك القيام بجهود مضاعفة لتنال المركز الذي تستحقه، وكل ما عدا ذلك لن ينفعك بشيء

عاطفيًا: ضغوط الشريك تتزايد بعد أن أصبحت في موقع المسؤولية، فكن على استعداد لتحمّل المزيد

صحيًا: تناول الخضراوات مفيد ويغنيك مساء عن وجبة عشاء ثقيلة يصعب هضمها بسرعة





برج العقرب:

مهنيًا: تمر بتجربة جديدة تتعلق بنفوذ أو بصراع على السلطة، وقد تجد نفسك أمام استحقاق مهم، راجع حساباتك ولا تجازف

عاطفيًا: تبدو مستعدًا لاتخاذ قرار حاسم أو تسمع جوابًا، كما ترغب في إدخال تغيير على جوهر العلاقة

صحيًا: حاول قدر الإمكان السيطرة على انفعالك وخصوصًا حين تكون مع العائلة





برج القوس:

مهنيًا: يسود جو من الفرحة العامرة محيط عملك، بعد النجاح المذهل الذي حققته في أحد المشاريع الكبيرة

عاطفيًا: تشعر أن العمر يمضي وأنك لم تجد بعد الشخص المناسب بسبب انهماكك في العمل أكثر من اللازم

صحيًا: ثابر على الرياضة بنشاط، واسعَ وراء الأفكار الخلاقة والمبدعة التي تخفف عنك الضغوط





برج الجدي

مهنيًا: عليك ان تكون اكثر صبرًا فأنت على وشك أن تحقق طموحك وتنتقل إلى مرحلة جديدة

عاطفيًا: أنت اليوم جذاب بدرجة كبيرة وكل الأنظار موجهة اليك ولا سيما من قبل الشريك

صحيًا: تمهل في اتخاذ أي قرار بشأن وضعك الصحي، واستشر طبيبك أولًا



برج الدلو:

مهنيًا: تساعدك براعتك في الكلام، وقدرتك على الإقناع، ما يجعل الآخرين يتبعونك في مغامرات مادية ومهنية

عاطفيًا: مهما حاول الآخرون تعكير صفو العلاقة بينك وبين الشريك، تظلان أقوى من كل شيء

صحيًا: الانتباه إلى نوعية الأطعمة والتخفيف من بعضها مساء مفيد للصحة



برج الحوت:

مهنيًا: تعمل الظروف لمصلحتك، ما يسهّل حياتك ويسرّع وتيرة عملك، فتكون من السبّاقين والرواد بعد أن تعثرت خطاك بعض الشيء

عاطفيًا: تتخلص من القيود الاجتماعية والنفسية، وتشعر بالارتياح خارج الإطار الروتيني المعتاد، لذلك لن تواجه مصاعب وعقبات معقّدة

صحيًا: مراقبة وضعك الصحي بين الحين والآخر من قبل طبيبك مهم، ولا سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك بعض الشيء

