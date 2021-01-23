كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 23 الى الجمعة 29 يناير 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج الحمل:

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

ستعيد حيويتك وتعيش اسبوعا رائعا تكثر خلاله الاحداث وتتسارع الاخبار تحركات مثمرة وأجواء واعدة ايجابية ومثمرة مليئة بالنشاط والحماسة والعزيمة ستضع ً نصب عينك اهداف جديدة وكبيرة ومهمة، لكن سيكون من الضروري ألا تكون هذه الأهداف مستحيلة أو بعيدة المنال سوف يسعفك القمر من برج الجوزاء والشمس من بج الدلو ويفتح أمامك أبواب التواصل مع الآخرين، فتجد سهولة في طرح الافكار الجرئية والمواضع الحساسة وتكون فخورًا بانجازك وبتعبك ومحاولاتك.



حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

يحذر الفلك من الاوهام او الغوص في علاقات مشبوهة كما ان المسؤوليات العائلية ستضغط عليك وتجد نفسك وسط مشاغل كثيرة ليس الجوّ سهلًا فالتحديات الشخصيّة ان كانت صحيّة او عائلية ستلهيك بعض الشيء عن الاهتمام بمتطلّبات العلاقة والحبيب. لكنّ الامر ليس مستعصيُا فهذا امر طبيعي يمرّ به كل الاشخاص لكن حاذر من تقلّب الطّباع وإطلاق الاتهامات او إلقاء اللوم على الحبيب. كن موضوعيًّا في مواجهة الظروف واحرص على عدم الانجراف وراء الاستفزازات .



برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

أنت قوي قادر على المواجهة في هذا الاسبوع الممثر والواعد بكثير من التقدم الفلك خلال هذا الاسبوع سوف يعطيك فرص مالية كبيرة حاول ان تقتنصها يا عزيزي الور كما ان الفلك سوف يعطيك مهارات شخصية عليك ان تستعملها لتصل الى كل الاهداف وتحقق جميع الاحلام. يمكن القول بانه اسبوع جيد على مواليد برج الثور عليكم استغلاله لصالحكم

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

تحلم كثيرا في هذا الاسبوع المميز عاطفيا قد تعيش شغفا وتعبر عن مشاعرك بصورة استثنائية وتساهم شخصيتك اللطيفة والحلوة في اجتياز العوائق وعبور المحطات بأمان. انت محبوب وتملك قاعدة شعبية مميزة. ستتاح لك فرصة لمشاركة الحبيب افراحا واحتفالات ومناسبات كثيرة .وتسعى الى زواج او الى التقارب اكثر مع الزوج.

برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

صفحة متجددة اسبوع مميز والمعطيات المتوفرة جيدة جدا حيث أنك تميل الى النشاط والعمل المتواصل من أجل الانطلاق باكرًا واستباق الاحداث ان وجود القمر في برجك يدعمك باجمل تأثيراته تتحرك بسرعة وتقوم بانجازات رائعة. لا ينقصك الذكاء ولا الدهاء، بل سوف تحلق في سمائك وتسبق الكثيرين بأشواط وأشواط. بداية ممتازة ترفع من شأنك وتعزز ثقة الناس بك وبقدراتك.



حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

حاول ان تصغي برقة وهدوء وان تتفهم الاخر بدون اعتراض عل اي طرح مهما كان استفزازيا قد تظهر هذا الاسبوع مسائل شخصية طارئة تسبّب لك الاضطراب او تدخل الى قلبك الهواجس والشكوك وتكون الطباع صعبة والمعنويات غير محصّنة لذلك حاذر من ادخال نار الغيرة الى حياتك.تجنّب ايضًا انتقاد الحبيب او القاء التهم عليه فقد لا يتمتع بسعة الصدر وربما يتمرّد على الظروف وعليك ايضًا.

برج السرطان:

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

ركود وضجر هي عناوين هذا الاسبوع وجود القمر في الجوزاء والشمس في الدلو اسباب للتأخير ولمراوحة المكان وكأن الفلك يجبرك على التريّث وإعادة تقييم الأمور قبل معاود الانطلاق في صفحة جديدة ان الظروف الفلكية المتواجدة التي تسبب الفتور او الجمود الذي قد تعاني أو تتذمر منه.تطل على الحياة وانت غير مبالي بما يحدث حولك من قلق أو اضطراب أو نشاط، وقد يفسّر البعض فتور اعصابك باللامبالاة أو الكسل أو ربما انعدام الطموحات.



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

يولد الفلك بداية الاسبوع الشكوك والشعور بعدم الانتماء وتهتزّ العلاقة الجديدة او المتوتّرة بل ربّما قد تنتهي بخلاف. تكون طباعك صعبة والظروف معاكسة وعوضًا عن تلطيف الاجواء تبادر الى اشعال الفتن والمشاعر السلبية كالغيرة والشك والرفض والتهجّم. ليس اسبوعا مناسبًا للتعارف فشخصيتك تسبب النفور. اما اذا اردت فعلًا الارتباط فيتوجّب عليك التّحلي بالابتسامة وسعة الصدر والتفاؤل.

برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

مسيرة موفقة وفرص سعيدة وجيّدة معنويا وماليا حيث تتسلط الأضواء على الحياة الاجتماعية والقدرة على التواصل مع محيطك. كما ستحصل الفترة انفراجات معنوية وتطمينات على أنواعها تحمل امالًا كثيرة تشجعك تدريجيًا على الاندماج في محيطك ، فلا تخش المواجهات ولا تتهرب منها. لا تخف من التغييرات المحتملة وواكب التطورات ولا تقاومها. لقد حان الوقت للتجديد والتنويع.



حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

‏ يسود مناخ دافىء ومستقر فتشعر بارتياح وطمأنينة تنحسر موجة الضغوط والهموم لتجد نفسك مبتهجًا ومتحمّسًا للمشاركة في النشاطات العائلية والشخصية. يقوى حدسك وتتبع قلبك واضعًا حدًّا لكل الشكوك والهواجس السابقة. ستكون هذا الاسبوع بمثابة شهر عسل حيث يسهل عليك الاعتراف بحبك وصدق مشاعرك. كما سيسهل على العازب اخذ المبادرة او تحليل الوقائع بمنطق ايجابي. في جميع الاحوال انها فترة مثمرة وبنّاءة تشجّع على طي صفحة الماضي للانطلاق في مرحلة عاطفية اجمل.



برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

مد وجزر تتأرجح بين موجة من التفاؤل والتشاؤم لا تقلق من ضغوط ولا تسسمح لنفسك بالخوف من مواجهة الوقائع. إن مواقع الكواكب لا تفرش لك الأرض ورودًا لا تغدق عليك وعودًا لذلك فإن الذبذبات والطاقة التي ستصلك ستكون نوعًا ما متوترة تتطلب نضجًا وروية لمعالجتها. إن العشوائية أو التصرف اللامسؤول يوقعك في المشاكل بسهولة فالحظ ليس الى جانبك وسوف تلاحظ كيف أن الطرف الآخر قد يتقدم عليك في المنافسة.



حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

وجود الزهرة في الجدي الصديق يجعل الاجواء اكثر دفئا ورومنسية قد تجد الحلول المناسبة ويسامحك الحبيب على اخطائك او تقوم انت بخطوة لترتيب الاوضاع. انه اسبوع التقارب والتسويات وتقريب المسافة بين الطرفين. اصغِ جيدًا ولا تفرض رأيًا. قد تحتاج الى وجود الحبيب بقربك. وهو بدوره قد يحتاج الى مشورتك ودعمك فلا تتردّد بتقديم كل المساعدة والدعم حان الوقت لتعالج الامور بدبلوماسية اذا كنت تريد المحافظة على استقرار العلاقة.



:برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

إرادتك حديدية نجاح وانتشار وانفراجات متتالية ، إن وجود القمر في برج الجوزاء الصديق يفتح امامك أبواب النجاح والتطور والانتشار. بإمكانك تحقيق عدة انتصارات وتحقيق مكاسب مهنية وشخصية وتعزيز شعبيتك. أنت على موعد مع النجاح والتقدم دون ادنى شك. الكواكب تضحك لك ومعها الحياة فيقدمان لك أفضل فرص التجديد والتغيير ويشجعانك على احداث تطوير في حياتك.إن الطاقة الايجابية التي تحملها تفتح لك أبواب السفر بقصد السياحة العمل أو الهجرة. اختر هدفك وتقدم. روّج وسوّق لمشروعك ولا تترد.

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

لا بدّ من أنك تستنتج إمكان تدهور الاوضاع إذا لم تكن متيقظًا ومحاورًا لبقًا. تتناقض التأثيرات فتارة يحتدّ الخلاف وتارة أخرى أخرى تعمد الى تلطيف الجو، فيحتار الحبيب في كيفية التعامل معك، الأمر الذي قد يربك الوضع ويؤدي الى تأرجحه. تتذّمر من عدم الشعور بالانسجام وتعتبر لوهلة أن الهوّة بينكما قد أصحبت كبيرة جدًا تحامل على نفسك وحاول ان تتفهّم وجهة نظر الحبيب وأن تستوعب افكاره المعاكسة. لا تحقد عليه إذا انتقدك!

برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

ها انت تقف على عتبة فترة ايجابية عجلة الحياة تعود للدوران بشكل طبيعي نظرًا لانقلاب المعطيات لصالحك.ان وجود الشمس في الدلو يوفر لك الطاقة تطل على الحياة برصانة وقوة أكبر. لقد تعلّمت درسًا صعبًا لكنك أصبحت الآن أكثر خبرة وحكمة في كيفية التعامل مع الضغوط ومواجهة الأزمات. لا تقلق بانتظارك انفراجات كثيرة وعلى مختلف المستويات. وبعد الأشواط والتجارب الكثيرة التي قطعتها حان الوقت لاقتحام المستقبل بجرأة وأنت مسلح بالايمان والعقل والخبرة.



حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

لن تشعر بالوحدة ولن تعاني الشعور بالنقص، بل بالعكس تمامًا تتمتع بجاذبية كبيرة وبحبّ للحياة. أنت بأمان وبإمكانك تطوير العلاقة والذهاب بها نحو مستويات عالية من الثبات والثقة فالجو العام يصلح للحوار ولوضع النقاط على الحروف. لكن لا تبالغ وضع حدًّا فوريًّا لغيرتك فالوقت مناسب لتصحيح مسار العلاقة وتنميتها.إنه اسبوع جميل ويفسح في المجال لإظهار كل العواطف الجيّاشة، فلا تتحفّظ، بل شجّع الحبيب على اختبار الحياة معًا.





برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

اسبوع يعدك ببداية جيدة لكن التحديات لا تزال مسيطرة ان المعنويات ضعيفة وعليك ان تسيطر على نفسك في هذا الاسبوع حاذر من استعراض للقوى وحالات الارباك والاحراج . لا تعرّض استقرارك للتأرجح وابتعد عن المواجهة بقدر المستطاع. اعتمد الليونة والهدوء فالطباع المتقلّبة تثير استفزاز الآخرين وردات فعل قوية وانت بغنى عن كل هذا حاليًا. ابحث عن التفاهم وأيضًاعن أصحاب النفوذ لانك قد تحتاج الى دعم.

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

تشهد حياتك العاطفية والزوجية ضغوطًا قويّة مع وجود كوكب الزهرة في برج الجدي ما يجعلك مرهفا متململا ، ولن يكون مفاجئًا حدوث تغيّرات دراماتيكية فيها، لكن هذا لا يعني أن الفشل حليفك، بل الحب الصادق الحقيقي وحده قادر على الوقوف في وجه المصاعب، وعليك بذل الكثير من الجهود والتنازلات لجعل الحب ينتصر. جزء من المشكلة يكمن في سوء العلاقة بين الشريك من جهة، والأهل من جهة أخرى. والجزء الآخر يكمن في كون نشاطك المهني يضطرك إلى الابتعاد عن الشريك جسديًا وفكريًا.







برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

تعب وتحدي تتناقض التأثيرات الفلكية بسبب القمر في برج الجوزاء والاسد تشير الأوضاع الى انشغالات عديدة تتزامن فيها المسؤوليات العائلية والاجتماعية والضغوط اليومية. ستلمس شراسة في المنافسة ، قد تعاني من وعكة صحية نتيجة لهذه الضغوط أو تأخذ قرارًا جديًا قد لا تكون النتائج على قدر الآمال وسيظهر منافسون اشداء ينذرون بالمشاكل والتهديدات فكن حذرًا وحاول أن لا تقع في الافخاخ، وان لا تتكل على الحظ فانت تعرض بذلك جهودك للفشل.

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

تبدو لك الحياة سعيدة تتلقى تأثيرات فلكية مناسبة جدا ويّعم السلام والارتياح أجواء العلاقة. باستطاعتك الافصاح عمّا يجول في خاطرك في محاولة منك لتبديد الشكوك والمخاوف بوسعك مناقشة المواضيع الحسّاسة والتفاوض على نقاط معيّنة مع الحبيب.

برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

أجواء دافئة الفلك معنويات معززة اجتماعات لقاءات ومواجهات لكن لا خوف عليك سيفتح لك أبواب الحظ والنجاح على مصراعيه ليشجعك على استقبال فترة جديدة ومميزة من حياتك. ستبدو لك الحياة متفائلة ومشجعة ترتفع المعنويات بشكل كبير وبثقة مدهشة. يساعدك القدر في تحقيق طموحاتك حيث يسهل الأهداف ويقرب المسافات بينك وبين الفرص الجيدة. سوف تبرهن صوابية تفكيرك انت انسان لطيف ونشيط وماهر في ادارة شؤونك ، لذا سوف تلفت الانظار وتحظى بالاهتمام.



حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

ليس بالاسبوع السهل وذلك لكثرة الضغوط المتنوّعة على المستوى الشخصي والعام. وهنا يترتّب عليك معرفة التنسيق جيدًا بين الواجبات وتحديد الأولويات. ان وجود الزهرة في الجدي يجعل الجوّ العام معاكسًا لتوقّعاتك وتكون طباعك صعبة الامر الذي قد ينعكس سلبًا على هدوء وتناغم العلاقة الحالية. كما ان طباعك تسبّب النفور والقلق فحافظ على هدوئك ومرونة حديثك

برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

تبدو قلقًا ربما بسبب بعض المشاكل أو المسائل المتراكمة. تشعر بعدم الرغبة في العمل وتظهر امتعاضًا واضحًا الأمر الذي يزيد الواقع تعقيدًا.والحقيقة ان اظرف الحالي قد يحمل لك تراجعًا معنويًا. يتدخل الفلك ليصب الزيت على النار مع دخول القمر الى الاسد فكما تعلم الوقاية هي أفضل علاج فلا تنتظر وصول العاصفة . تحرك وخذ خطوات ايجابية تغير عبرها المعادلات خصوصًا أن الفلك لن يبتسم لك في هذه الفترة وان التفاؤل والتحلي بالايجابية هما الحلين الوحدين والسلاحين الأفضلين لمواجهة تقلبات القدر. فلا تفقد الأمل.



حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:

إنّه اسبوع المفاجآت الحلوة واللقاءات الحارة بامتياز فوجود الزهرة في الجدي الصديق امر استثنائي يعزّز الروابط على أنواعها. سوف تلفت الانظار اليك وتسحر كل من يقترب منك, تقوى الرومانسية وبما انّ يمثّل بيت السفر بالنسبة الى برجك فقد يأتي الحبّ خلال رحلة انها فترة مناسبة للتأكيد على العواطف والنوايا الصادقة وللقيام برحلة شهر عسل